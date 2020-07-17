Экономика
Газета.RuКоллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.РИА Новостивчера в 21:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:55, Ашберн
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Политика
В Нидерландах начали расследование действий Украины при крушении MH17
Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо над зоной крушения малайзийского Boeing в 2014 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на МИД Нидерландов.
RT на русском 11:47
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Общество
Решение по протесту Renault ожидается в августе
В воскресенье вечером команда Renault подала протест против машин Racing Point, подозревая, что RP20 не является самостоятельной разработкой команды.
F1news.ru вчера в 08:37
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Мосгорсуд признал законным арест главы Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств и в покушении на убийство бизнесменов.
Компания вчера в 06:02
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму.
РБК 10:48
Автоспорт
FIA сообщила о двух положительных тестах на коронавирус в «Формуле-1»
Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила о двух положительных тестах на коронавирусную инфекцию в «Формуле-1».
RT на русском 11:42
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
«Китайский Uber» может запуститься в России в августе
Агрегатор такси DiDi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, начнет работу на российском рынке с Казани.
Коммерсантъ 11:01
Футбол
Кавазашвили призывает отстранить Дзюбу и Азмуна от игры со «Спартаком»
Представитель Комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили считает, что игроки «Зенита» Сердар Азмун и Артём Дзюба должны быть отстранены от полуфинального матча на Кубок России.
ГЛАС.RU 11:40
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Здоровье
Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы
Министерство здравоохранения РФ планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавирусной инфекции.
ToDay News Ufa 11:13
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Экономика
Собянин ожидает восстановление экономики Москвы в течение полугода
Мэр Москвы Сергей Собянин дал прогноз темпов восстановления экономики российской столицы.
Коммерсантъ 11:48
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Общество
Свердловский губернатор объяснил, почему к пациентам не приходят врачи
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил причину нехватки медработников в регионе.
Европейско-Азиатские новости 15 июля в 09:35
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру вчера в 09:48
Армия и оружие
Двое украинских диверсантов убиты при попытке проникнуть в ДНР
Басурин Представитель ДНР уточнил, что потери ВСУ — двое убитых.
REGNUM 09:46
Футбол
Кавазашвили заявил, что Бубнова нехорошо с психикой
Ранее ГЛАС сообщал о том, что после победы над "Вильярреалом" со счётом: 2:1, мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании.
ГЛАС.RU 03:56
Происшествия
СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки
Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
РБК 09:24
Общество
СМИ узнали о попавших в красную зону по коронавирусу 18 штатах США
В США 18 штатов находятся в красной зоне из-за темпов распространения коронавируса и должны вернуться к более строгим ограничительным мерам.
РБК 10:19