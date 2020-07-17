Экономика

Газета.RuГазета.RuКоллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Коллекторы рассказали о «золотых правилах» для берущих кредит

Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новостивчера в 21:17

Подробнее о событии

«Кредитный тест-драйв»: Коллектор рассказал, как не влезть в долги

Царьград04:46

Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Газета.Ruвчера в 21:51

Коллекторы рассказали, как правильно брать кредит

ФедералПрессвчера в 22:59

Коллекторы сформулировали основные правила для берущих в долг

АБНвчера в 22:37

Коллектор рассказал о «золотых правилах» для будущих заемщиков

ТК Звездавчера в 22:28

Коллекторы назвали «золотые правила» будущих заемщиков

Профиль01:02

Коллекторы рассказали о «золотых правилах» для берущих кредит

ПРАЙМвчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Происшествия

Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс вчера в 13:47
40
Армия и оружие

«МиГ» и «Сухой» совместно разработают истребитель шестого поколения

По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
Российская газета вчера в 08:27
23
Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

BFM.ru 02:50
14
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
36
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
293
Игры

Трейлер с налётом ужасов к запуску обновления Desolation для No Man’s Sky

3DNews 04:52
1
Кино

Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»

Российская газета 05:02
Общество

В Омской области за сутки выздоровели 72 коронавирусных больных

Что касается географии новых случаев, в Омске COVID-19 подтвердился у 72 человек, в Омском районе у 13-ти, в Любинском у шестерых.
НГС55 05:16
258
Гаджеты

Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания

Игромания.ру вчера в 09:48
5
Культура

Мужской хор Карелии выиграл грант в размере 2 миллионов рублей

Мужской хор Карелии стал лучшим среди 56 хоровых коллективов на Всероссийском фестивале-конкурсе в номинации «Культура — это мы» и в качестве приза получит грант национального проекта «Культура» на развитие в размере 2 миллионов рублей.
ИА Республика 02:47
2
Общество

В России за сутки выявили 6 406 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 406, общее количество инфицированных достигло 759 203.
ТАСС 03:31
1
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
1
Космос

NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния

Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 02:11
3
Общество

Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье

Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
РИА Новости 02:02
2
Футбол

Черданцев предположил, почему только в РПЛ массово заражаются футболисты

Два объяснения причин повышенной заболеваемости коронавирусной инфекцией среди футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ) нашёл комментатор холдинга "Матч" Георгий Черданцев.
SM News 05:22
Футбол

Главный тренер «Сочи» рассказал, как в команде был выявлен коронавирус

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил, почему о заболевших стало известно буквально за несколько часов до матча с «Тамбовом».
Советский спорт 04:56
Религия

Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
234
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru вчера в 09:05
1,5K
Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
836
Политика

Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире

Владимир Путин является самым блестящим и влиятельным политиком в мире.
Lenta.ru 04:40
108
Происшествия

В московском метро пожилая женщина упала на рельсы и скончалась

В московском метро 81-летняя женщина упала на контактные рельсы.
Вести.Ru 04:36
1
Армия и оружие

В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов

Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
966
Кино

О своем ожидании финала «Игры престолов» рассказал Король Ночи

Актер Ричард Брейк, сыгравший Короля Ночи с первого по пятый сезон популярного сериала «Игра престолов», рассказал, что идеальным окончанием истории могло стать убийство всех героев его персонажем.
Live24 03:54
Игры

В Epic Games Store началась раздача Torchlight II

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
3
Экономика

Mastercard изменит правила конвертации валют

Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам.
RT на русском 04:06
19
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
6,3K
Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
196
Происшествия

В Калининграде бизнесмена обвиняют в неуплате ₽108 млн налогов

В Калининградской области генерального директора компании по оптовой торговле автозапчастями подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 108 млн рублей.
РБК Калининград 04:52
Шоу-бизнес

Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»

CT news 02:24
Армия и оружие

В США российский «Маркер» сочли плохой идеей

Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьер вчера в 02:32
75
Как работают Яндекс.Новости?
Главное