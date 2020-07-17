Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

с чего всё началось

Кредитный "тест-драйв" позволит определить, является ли данная долговая нагрузка комфортной для будущего заемщика, а также сформировать "подушку безопасности", пояснил Мехтиев. Кроме того, за это время можно определить, действительно ли необходима данная покупка.

Общество СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения. 1

Футбол Федотов назвал место, где изолировали игроков «Сочи» Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» вспомнил матч с «Ростовом» и рассказал, где сейчас находится команда.

Общество В Крыму за сутки выявили 14 носителей коронавируса Симферополь, 17 июля 2020, 10:05 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки в Республике Крым подтверждены у 14 пациентов. 156

Здоровье Ученый назвал вторую волну коронавируса в России маловероятной Тавадян считает, что в позитивном для страны сценарии вакцинация произойдет в I квартале 2021 года, когда в России с высокой долей вероятности будет выработан коллективный иммунитет против коронавируса. 3

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 164

Общество Хабаровские медики рекомендовали вернуть ограничения по COVID-19 Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева рекомендовала оперативному штабу по борьбе с коронавирусом рассмотреть вопрос о возвращении ограничений из-за роста заболеваемости этой инфекцией, сообщила пресс-служба правительства края.

Экономика Mastercard изменит правила конвертации валют Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы. 8

Общество В Европе начали бесплатно раздавать электромобили Как сообщает ToDay News Ufa, во Франции и Германии решили простимулировать экономическую активность населения и увеличить субсидии на покупку электрокаров. 11

Общество Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин. 137

Единоборства Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно. 6

Общество В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.

Энергетика Минэнерго ожидает почти полного восстановления спроса на бензин в июле Восстановление внутреннего спроса на бензин в июле достигнет 95% от уровня аналогичного периода 2019 года, производство бензина окажется даже выше прошлогоднего показателя.

Шоу-бизнес Первую семью продюсера Пригожина выселили из квартиры из-за долгов Как сообщает Telegram-канал Mash, компания «Бенефит» подала в суд на родственников Иосифа Пригожина - они задолжали ей почти 4 000 000 рублей согласно договору финаренды. 42

Политика Витренко покинул пост исполнительного директора Нафтогаза Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил о завершении работы в компании.

Политика Трутнев заявил о скором назначении врио хабаровского губернатора Вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе поездки во Владивосток заявил о том, что решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края будет принято в ближайшее время, сообщает агентство ТАСС. 415

Экономика ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка Банк России аннулировал лицензию московского Проминвестбанка - приказ.

Экономика Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд С августа до декабря 2019 года Россия увеличивала объем вложений в госбумаги США, а после сокращения снова нарастила объем вложений в гособлигации США до $12,58 млрд. 31

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России Например, автовладельцам запретят ставить на машины бывшие в употреблении модули подушек безопасности, рули и сиденья с вмонтированными в них подушками безопасности, пиро-патроны, блоки электронного управления и датчики срабатывания подушек безопасности. 388

Шоу-бизнес Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища. 7