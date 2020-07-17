Экономика
Газета.RuКоллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Кредитный "тест-драйв" позволит определить, является ли данная долговая нагрузка комфортной для будущего заемщика, а также сформировать "подушку безопасности", пояснил Мехтиев. Кроме того, за это время можно определить, действительно ли необходима данная покупка.
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с чего всё началось
Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.РИА Новостивчера в 21:17
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Бой состоялся с румынской принцессой Дианой Белбит, которая уже в середине первого раунда попалась на боевой захват Джоджуа и сдалась досрочно.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, компания «Бенефит» подала в суд на родственников Иосифа Пригожина - они задолжали ей почти 4 000 000 рублей согласно договору финаренды.
Live24 вчера в 04:42
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Банк России аннулировал лицензию московского Проминвестбанка - приказ.
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Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила подписчиков худобой
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Коммерсантъ вчера в 17:48
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