Экономика

Газета.RuГазета.RuКоллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Кредитный "тест-драйв" позволит определить, является ли данная долговая нагрузка комфортной для будущего заемщика, а также сформировать "подушку безопасности", пояснил Мехтиев. Кроме того, за это время можно определить, действительно ли необходима данная покупка.
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с чего всё началось

Коллекторы рассказали о «золотых правилах» для берущих кредит

Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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ПРАЙМвчера в 20:15
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С августа до декабря 2019 года Россия увеличивала объем вложений в госбумаги США, а после сокращения снова нарастила объем вложений в гособлигации США до $12,58 млрд.
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