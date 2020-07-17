Экономика
Газета.RuКоллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.РИА Новостивчера в 21:17
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