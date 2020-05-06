Экономика

Газета.RuГазета.RuКоллекторы отметили рост безработных среди должников по кредитам

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявил, что доля допускающих просроченную задолженность из-за финансовых трудностей россиян увеличилась на 10% и составляет 60%.
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с чего всё началось

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБК00:00

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Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы

РИА Новости06:44

Коллекторы зафиксировали рост безработных среди должников по кредитам

Известия03:32

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

РБК00:00

В России почти треть жителей страны не может платить по кредитам из-за потери работы

Эхо Москвы03:04

Коллекторы отмечают ухудшение платежной дисциплины заемщиков из-за коронавируса

Коммерсантъ01:48

Эксперт указал на рост доли должников по кредитам, имеющих финансовые проблемы

ТАСС01:45

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Российская газета03:26
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Политика

Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:40
7
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась с женихом

Российская актриса и участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что около года назад рассталась с женихом — 33-летним танцором и постановщиком Константином Мякиньковым.
News.ru 08:30
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Общество

Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
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Фигурное катание

Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Здоровье

Ярославцам рассказали о порядке снятия ограничений из-за коронавируса

О порядке снятия ограничений рассказали на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы под председательством президента Владимира Путина.
Городские новости (г. Ярославль) 09:34
Наука

У коронавируса нашли новую опасную мутацию

Ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию, которая с начала февраля получила распространение в Европе.
Lenta.ru 07:37
4
Здоровье

В Ивановской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Пожилой житель Ивановской области, у которого была тяжелая пневмония, стал седьмым умершим пациентом с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает областное правительство.
РИА Новости 09:10
Общество

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
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Наука

Ученые предсказали наступление катастрофической жары

В ближайшие десятилетия температура воздуха во многих странах может увеличиться больше, чем за предыдущие шесть тысяч лет, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
РИА Новости 07:53
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Общество

Масочный режим начинает действовать в Брянской области с 7 мая

В Брянской области с 7 мая все жители обязаны использовать маски и респираторы в общественных местах.
Известия 09:50
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Гаджеты

Представлены смартфоны Huawei Y6p и Y5p по цене от 125 евро

3DNews 06:03
Культура

Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»

В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
6
Общество

Глава нижегородского минздрава Смирнов покинул свой пост

Нижний Новгород, 6 мая 2020, 15:52 — REGNUM Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов покинет занимаемый им пост по собственному желанию.
REGNUM 08:52
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Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru вчера в 05:43
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Армия и оружие

Шойгу анонсировал вывод российских специалистов из Италии

Известия 06:28
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Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском 05:56
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Общество

DPA: власти Германии ослабили ограничения социальных контактов

Власти Германии приняли решение о некотором ослаблении действующих ограничений социальных контактов, но договорились продлить их до 5 июня.
ТАСС 08:21
Общество

В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей

Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
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Общество

В России 1133 человека с коронавирусом находятся на ИВЛ

«В стационарах страны с подтверждённым или предположительным диагнозом «коронавирусная инфекция» сегодня находятся около 80 тыс. человек, в том числе 1133 пациента находятся на искусственной вентиляции лёгких, включая четырёх детей», — сказал Мурашко.
RT на русском 09:17
Кино

Сериал «Досье Фьюри» раскроет главные секреты киновселенной Marvel

Piter.tv 05:23
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров проверился на коронавирус

Экспресс газета вчера в 05:49
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Общество

В Минпросвещения допускают перенос ЕГЭ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что запланированный на 8 июня старт кампании по сдаче Единого государственного экзамена может быть перенесен на более поздние сроки.
Газета.Ru 08:03
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Хоккей

Знарок признан самым любимым тренером игроков КХЛ

В течение апреля КХЛ проводила анонимный опрос среди игроков лиги с целью выяснить, какой из тренеров является главным любимчиком хоккеистов.
Metaratings 08:49
Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
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Здоровье

Предсказан новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России

Россию ждет новый всплеск заболеваемости пневмонией, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 01:32
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Здоровье

Более 740 больных коронавирусом свердловчан не имеют симптомов

Больных коронавирусной инфекции в Свердловской области, которые не имеют симптомов, будут переводить из больниц в другие учреждения.
Московский Комсомолец Екатеринбург 07:28
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Политика

Глава Нижнего Новгорода уходит в отставку

«6 мая состоится внеочередное заседание городской думы Нижнего Новгорода, на котором будет рассматриваться единственный вопрос — о досрочном сложении полномочий главы Нижнего Новгорода Владимира Панова», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:32
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Экономика

Николай Арефьев : Непонятно, зачем государству помогать таким как Усманов, у которых свои миллиарды, и которые в помощи вообще не нуждаются

По-моему, просто решено было воспользоваться тем, что депутатский корпус сейчас не работает, и начать помогать предприятиям, которым на самом деле помогать не надо, и которые в помощи вообще не нуждаются.
Regions.ru вчера в 15:33
2
Здоровье

Доктор Мясников перечислил симптомы, при которых нужно звонить в скорую

Главный врач городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире "Соловьев Live" назвал основные симптомы, при проявлении которых стоит вызывать скорую помощь.
Российская газета 09:36
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