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Коллекторы посоветовали, как справиться с высокой долговой нагрузкой

В период обслуживания долга с платежной нагрузкой более 30-40% доходов стоит рассмотреть возможность подработки, а доход с нее направлять на погашение платежей. Мехтиев подчеркнул, что платежная нагрузка — понятие достаточно субъективное, прямо зависящее от уровня заработной платы.В источнике
РИА Новости
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Коллекторы посоветовали, как справиться с высокой долговой нагрузкой

Россиянам, чтобы справиться с высокой долговой нагрузкой, следует не допускать превышения суммы платежей над доходами, попробовать договориться о реструктуризации кредита с банком и пересмотреть свой бюджет, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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