В период обслуживания долга с платежной нагрузкой более 30-40% доходов стоит рассмотреть возможность подработки, а доход с нее направлять на погашение платежей. Мехтиев подчеркнул, что платежная нагрузка — понятие достаточно субъективное, прямо зависящее от уровня заработной платы.

С чего всё началось Коллекторы посоветовали, как справиться с высокой долговой нагрузкой Россиянам, чтобы справиться с высокой долговой нагрузкой, следует не допускать превышения суммы платежей над доходами, попробовать договориться о реструктуризации кредита с банком и пересмотреть свой бюджет, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. РИА Новости 01:48