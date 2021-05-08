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Экономика

Коллекторы посоветовали, как справиться с высокой долговой нагрузкой

В период обслуживания долга с платежной нагрузкой более 30-40% доходов стоит рассмотреть возможность подработки, а доход с нее направлять на погашение платежей. Мехтиев подчеркнул, что платежная нагрузка — понятие достаточно субъективное, прямо зависящее от уровня заработной платы.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Коллекторы посоветовали, как справиться с высокой долговой нагрузкой

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал РИА Новости, какие меры стоит предпринять гражданину при высокой кредитной нагрузке.
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