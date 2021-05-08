В период обслуживания долга с платежной нагрузкой более 30-40% доходов стоит рассмотреть возможность подработки, а доход с нее направлять на погашение платежей. Мехтиев подчеркнул, что платежная нагрузка — понятие достаточно субъективное, прямо зависящее от уровня заработной платы.

С чего всё началось Коллекторы посоветовали, как справиться с высокой долговой нагрузкой Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал РИА Новости, какие меры стоит предпринять гражданину при высокой кредитной нагрузке. РИА Новости 01:48