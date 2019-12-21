В понедельник Национальное бюро кредитных историй сообщило, что, согласно статистике за 2015-2018 годы, в декабре россияне берут потребительских кредитов в среднем на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. А самыми активными заемщиками в этот период являются граждане в возрасте от 30 до 39 лет.

с чего всё началось

Чтобы не возникло проблем с обязательствами перед банками, лучше отложить сумму ежемесячного платежа. Кроме того, нужно не совершать необдуманных покупок и не брать новых кредитов. Новые займы лучше брать не раньше февраля.

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