Общество
ИзвестияКоллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом
Чтобы не возникло проблем с обязательствами перед банками, лучше отложить сумму ежемесячного платежа. Кроме того, нужно не совершать необдуманных покупок и не брать новых кредитов. Новые займы лучше брать не раньше февраля.
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с чего всё началось
В понедельник Национальное бюро кредитных историй сообщило, что, согласно статистике за 2015-2018 годы, в декабре россияне берут потребительских кредитов в среднем на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. А самыми активными заемщиками в этот период являются граждане в возрасте от 30 до 39 лет.РИА Новости17 декабря в 19:41
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Коллекторы советуют россиянам не брать кредиты на новогодние праздники
Радио Sputnik17 декабря в 19:06
Коллекторы советуют отказаться от кредитов накануне новогодних праздников
Общественное телевидение России17 декабря в 21:34
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История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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