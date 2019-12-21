Общество

ИзвестияИзвестияКоллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом

Чтобы не возникло проблем с обязательствами перед банками, лучше отложить сумму ежемесячного платежа. Кроме того, нужно не совершать необдуманных покупок и не брать новых кредитов. Новые займы лучше брать не раньше февраля.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Коллекторы посоветовали не брать кредиты на новогодние праздники

В понедельник Национальное бюро кредитных историй сообщило, что, согласно статистике за 2015-2018 годы, в декабре россияне берут потребительских кредитов в среднем на 20% больше, чем в предыдущие месяцы. А самыми активными заемщиками в этот период являются граждане в возрасте от 30 до 39 лет.
РИА Новости17 декабря в 19:41

Подробнее о событии

Коллектор посоветовал, как не провалиться в «долговую яму» после Нового года

ПРАЙМвчера в 19:15

Коллектор сообщил, как не попасть в долговую яму после Нового года

ФедералПрессвчера в 22:33

Коллекторы дали россиянам новогодний совет

URA.Ru17 декабря в 21:28

Коллекторы советуют россиянам не брать кредиты на новогодние праздники

Радио Sputnik17 декабря в 19:06

Коллекторы советуют отказаться от кредитов накануне новогодних праздников

Общественное телевидение России17 декабря в 21:34

Коллекторы рекомендуют не брать кредиты перед новогодними праздниками

Коммерсантъ18 декабря в 02:23

Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом

Известиявчера в 21:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 02:14, Ашберн
Политика

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
РИА Новости вчера в 22:14
Происшествия

Очевидцы сообщили о стрельбе в центре Москвы

Telegram-канал Mash сообщает, что мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
Радио 1 19 декабря в 10:41
Авто

Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP

Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Автоновости дня 19 декабря в 04:33
Происшествия

Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки

Корреспондентку издания Baza Анну Никитину ударил оперативник, руководивший обыском в квартире матери предполагаемого стрелка с Лубянки Евгения Манюрова.
Lenta.ru вчера в 07:51
Политика

Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите

Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».
Профиль вчера в 14:04
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Политика

Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции

Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.
REGNUM вчера в 10:05
Общество

«Протон-М» с метеоспутником вывезли на стартовый комплекс Байконура

РИА Новости 00:54
Происшествия

Суд в Швеции пожалел изнасиловавших женщину беженцев

Lenta.ru вчера в 22:50
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa вчера в 13:30
Экономика

В России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Газета.Ru 02:04
Политика

Путин раскрыл, откуда танки у ополчения Донбасса

Владимир Путин подчеркнул, что к нему часто обращаются с вопросом о том, откуда на позициях ДНР и ЛНР тяжелая артиллерия и танки.
Южный Федеральный 01:15
Политика

Путин встретился с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин провел встречу с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Национальная служба новостей вчера в 15:17
Биатлон

Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла

Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Спорт-Экспресс вчера в 09:33
Происшествия

Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

Lenta.ru вчера в 22:11
Армия и оружие

Россия завершила испытания комплекса ПВО «Гибка-С»

Известия 00:55
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Общество

Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
Вести-Томск вчера в 06:40
Происшествия

В результате бунта в тюрьме Гондураса погибли 18 человек

Заключенные устроили беспорядки с применением огнестрельного оружия в тюрьме в Гондурасе в пятницу, убив по меньшей мере 18 человек и ранив еще 16, сообщает The Associated Press со ссылкой на представителей местных властей.
Российская газета 01:59
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru вчера в 12:25
Экономика

В Алтайском крае подписали соглашение о повышении заработной платы

Сегодняшние договоренности были скреплены дополнительным соглашением к Региональному соглашению между Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Правительством Алтайского края на 2018–2020 годы.
Алтайская правда вчера в 05:55
Политика

Зеленский — на корпоративе партии: Это год Крысы, но давайте оставаться людьми

Life.ru вчера в 21:26
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

ТАСС вчера в 03:42
Происшествия

Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Интерфакс вчера в 23:48
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

РИА Новости 00:30
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Экономика

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

Министерство финансов опубликовало на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБК вчера в 13:39
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

RT на русском вчера в 01:16
Хоккей

Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Вести.Ru 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное