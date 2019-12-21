Общество

ИзвестияИзвестияКоллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом

Чтобы не возникло проблем с обязательствами перед банками, лучше отложить сумму ежемесячного платежа. Кроме того, нужно не совершать необдуманных покупок и не брать новых кредитов. Новые займы лучше брать не раньше февраля.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Коллектор рассказал, как не попасть в «долговую яму» после Нового года

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.
РИА Новостивчера в 21:35

Подробнее о событии

Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом

Известиявчера в 21:19

Эксперт рассказал, как не остаться без денег после новогодних праздников

Life.ruвчера в 23:27

Коллектор назвал способы избежать долгов после Нового года

Lenta.ruвчера в 23:40

Коллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом

РЕН ТВвчера в 22:19

Коллектор посоветовал, как не провалиться в «долговую яму» после Нового года

ПРАЙМвчера в 19:15

Коллектор сообщил, как не попасть в долговую яму после Нового года

ФедералПрессвчера в 22:33

Коллектор дал советы, как избежать долгов после Нового года

Национальная служба новостей07:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия 17:29
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично заявил о своих чувствах к Ольге Бузовой

В одной из последних публикаций Бузовой в Instagram Давид написал Ольге публичное признание в любви, сопроводив его смайликом-сердечком.
Discover24 вчера в 04:58
Кино

Джеймс Кэмерон планирует еще раз показать «Аватар» в кино

Режиссер Джеймс Кэмерон намерен перевыпустить фильм «Аватар» перед сиквелами, сообщает USA Today.
Слово и Дело 16:55
Космос

Раскрыта тайна питания первых сверхмассивных черных дыр

20.12.2019 В течение долгого времени астрономы не могли понять, каким образом черные дыры сумели вырасти в эпоху развития первых звезд до чудовищных размеров.
Портал Поиск вчера в 08:12
Единоборства

Емельяненко прокомментировал вызов Кадырова на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на вызов на бой от главы Чечни Рамзана Кадырова.
РИА Новости 15:20
Политика

Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Вести.Ru 18:53
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Космос

Предложен новый способ поиска внеземной жизни

Популярная механика 19 декабря в 10:50
Игры

Выбираем главный игровой мем 2019 года: один гусь против двух людей

Выбрать победителя будет сложно – понадобится ваша помощь.
Cyber.sports.ru 13:41
Космос

Телескоп «Хаббл» обнаружил сверхлегкие планеты

РИА Новости вчера в 07:01
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru 15:10
Наука

Метаповерхность отразила свет невзаимно

Китайские физики создали метаповерхность, которая отражает свет под разными углами в зависимости от того, с какой стороны приходит падающий луч.
N+1 05:31
Политика

Киев заявил, что «Газпром» выплатит «Нафтогазу» 3 млрд долларов

Помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что согласно принятым договоренностям по транзиту газа российский «Газпром» выплатит «Нафтогазу» долг в 3 млрд долларов.
Национальная служба новостей вчера в 15:57
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

РИА Новости вчера в 07:16
Наука

Ученые датировали останки последних Homo erectus

Ученые из университета Айовы датировали останки последних Homo erectus на острове Ява.
МедиаПоток 19 декабря в 08:33
Происшествия

В Берлине предотвратили теракт на рождественском рынке

Правоохранительные органы Германии, вероятно, предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.
Lenta.ru 17:04
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 12:01
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Политика

Помпео и глава МИД Германии обсудили ситуацию с «СП-2»

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео обсудил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ограничительные меры Вашингтона в отношении российского газопровода «Северный поток-2», сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Аргументы и Факты вчера в 18:47
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Кино

Вышел трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»

Piter.tv 19 декабря в 13:51
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Авто

В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега

О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Tvoe-avto.com вчера в 08:58
Армия и оружие

Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии

РБК 19 декабря в 14:12
Кино

Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
ФАН 19 декабря в 09:59
Футбол

«Монако» с Головиным разгромил «Лилль» в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем".
Вести.Ru 17:40
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Наука

Гранты «Умника» в 500 тыс. руб. на создание технологий для кружков НТИ получат 10 проектов

Команды молодых разработчиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы и Челябинска получат гранты конкурса "Умник" в размере 500 тыс. рублей каждый за проекты, которые помогут развить технологическое образование школьников.
ТАСС Наука вчера в 19:20
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное