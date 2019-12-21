МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.

с чего всё началось

РИА "Новости" Коллекторы порекомендовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Коллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом

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