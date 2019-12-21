Общество
РЕН ТВКоллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом
РИА "Новости" Коллекторы порекомендовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.РИА Новостивчера в 21:35
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Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Политика
Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»
17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Происшествия
Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области
Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
Происшествия
В Архангельске две девушки убили свою ровесницу
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Экономика
Глава украинского Минэнерго подтвердил выплату «Газпромом» $2,9 млрд
«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Футбол
Ансальди показал, как выглядит его дом после ограбления
Защитник «Торино» Кристиан Ансальди в Instagram опубликовал видео дома после ограбления.
Биатлон
Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону
Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
Религия
В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
Происшествия
Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»
В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
Биатлон
Смешанная эстафета на этапе Кубка IBU отменена из-за электричества
Смешанная эстафета на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе была отменена, передает "Чемпионат".
Футбол
Юрист Анчелотти отправился на встречу с руководством «Наполи»
Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти надеется в кратчайший срок расторгнуть контракт с клубом.
Происшествия
В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве младенца.
Гаджеты
Восьмиядерный мобильный процессор Ryzen 7 4700U впервые появился в тестах
На Reddit появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Футбол
«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке
Гаджеты
Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти
Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Здоровье
«Уральские пельмени» высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле
"Уральские пельмени" высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле Участники коллектива разыграли сценку, в которой один из медиков подает заявление об увольнении.
Политика
Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии
РФ наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Кино
Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix
Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Происшествия
СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Происшествия
Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области
Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Транспорт
В России появятся новые правила маркировки автомобилей
Новый порядок замены проржавевших идентификационных номеров автомобилей вступит в силе с 1 января 2020 года.
Авто
Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2,5 до 3 млн рублей
Кроссовер Hyundai Santa Fe является самым популярным SUV в России со средневзвешенной ценой от 2,5 до 3 млн рублей.
Энергетика
«Газпром» может дать Украине скидку на поставки газа
При условии выполнения в полном объеме договорённостей, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учётом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба за исключением обоснованной скидки с учётом объемов таких поставок, — написало в проколе.
Политика
Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей
Шоу-бизнес
Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.