Общество

РЕН ТВРЕН ТВКоллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом

РИА "Новости" Коллекторы порекомендовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Коллектор рассказал, как не попасть в «долговую яму» после Нового года

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.
РИА Новостивчера в 21:35

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Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом

Известиявчера в 21:19

Эксперт рассказал, как не остаться без денег после новогодних праздников

Life.ruвчера в 23:27

Коллектор назвал способы избежать долгов после Нового года

Lenta.ruвчера в 23:40

Коллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом

РЕН ТВвчера в 22:19

Коллектор посоветовал, как не провалиться в «долговую яму» после Нового года

ПРАЙМвчера в 19:15

Коллектор сообщил, как не попасть в долговую яму после Нового года

ФедералПрессвчера в 22:33

Коллектор дал советы, как избежать долгов после Нового года

Национальная служба новостей07:01
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Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
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Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 03:50
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Подростки избили полицейских в Апатитах в Мурманской области

Группа подростков избила двух полицейских в городе Апатиты Мурманской области, следственное управление СК РФ по области проводит проверку.
ТАСС 08:12
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В Архангельске две девушки убили свою ровесницу

Рыбинская неделя вчера в 09:00
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В Китае запустят искусственное Солнце

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Newsweek, исследователи из Китая в марте сообщали о планах завершения до конца текущего года строительства устройства HL-2M, которое предназначено для воспроизведения ядерного синтеза.
ToDay News Ufa 19 декабря в 05:51
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском вчера в 03:21
Экономика

Глава украинского Минэнерго подтвердил выплату «Газпромом» $2,9 млрд

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
News.ru 06:10
Футбол

Ансальди показал, как выглядит его дом после ограбления

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди в Instagram опубликовал видео дома после ограбления.
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Биатлон

Йоханнес Бё победил в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Норвежский специалист Йоханнес Бё стал победителем в гонке преследования на дистанции 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону, проходящему во французском Анси.
REGNUM 07:48
Религия

В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций.
Газета.Ru 07:58
Происшествия

Два человека погибли в массовой аварии на трассе «Скандинавия»

В аварии погибли два водителя легковых машин. По предварительным данным, водитель грузовика уснул за рулем, что и явилось причиной ДТП.
Вести.Ru 06:46
Биатлон

Смешанная эстафета на этапе Кубка IBU отменена из-за электричества

Смешанная эстафета на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе была отменена, передает "Чемпионат".
Газета.Ru 07:35
Футбол

Юрист Анчелотти отправился на встречу с руководством «Наполи»

Бывший главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти надеется в кратчайший срок расторгнуть контракт с клубом.
Спорт-Экспресс 19 декабря в 07:04
Происшествия

В Челябинске мужчину задержали по подозрению в убийстве месячного сына

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в убийстве младенца.
РБК 06:47
Гаджеты

Восьмиядерный мобильный процессор Ryzen 7 4700U впервые появился в тестах

На Reddit появились результаты тестирования неанонсированного APU Ryzen 7 4700U в бенчмарке PCMark.
Игромания.ру вчера в 11:55
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«Валенсия» показала гол Черышева пяткой на тренировке

RT на русском вчера в 15:44
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Карты RX 5600 XT могут выйти только с 6 ГБ памяти

Сообщается, что на сайте регулятора было замечено несколько видеокарт семейства Radeon RX 5600 XT компании Gigabyte.
Игромания.ру 19 декабря в 09:57
Здоровье

«Уральские пельмени» высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле

"Уральские пельмени" высмеяли увольнение врачей в Нижнем Тагиле Участники коллектива разыграли сценку, в которой один из медиков подает заявление об увольнении.
Экспресс газета 03:08
Политика

Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии

РФ наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Радио Sputnik вчера в 13:30
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН вчера в 05:01
Политика

Россия и Украина договорились по газу

"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
Российская газета 19 декабря в 15:24
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

РИА Новости 19 декабря в 07:02
Происшествия

Грузовик столкнулся с автобусом в Волгоградской области

Автобус и грузовик столкнулись в Волгоградской области, в результате ДТП пять человек получили травмы.
RT на русском 04:31
Политика

В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 08:03
Транспорт

В России появятся новые правила маркировки автомобилей

Новый порядок замены проржавевших идентификационных номеров автомобилей вступит в силе с 1 января 2020 года.
Сайт города Армавира 19 декабря в 07:14
Авто

Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2,5 до 3 млн рублей

Кроссовер Hyundai Santa Fe является самым популярным SUV в России со средневзвешенной ценой от 2,5 до 3 млн рублей.
Автоновости дня 02:05
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«Газпром» может дать Украине скидку на поставки газа

При условии выполнения в полном объеме договорённостей, стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учётом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба за исключением обоснованной скидки с учётом объемов таких поставок, — написало в проколе.
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Происшествия

В Тулуне трое рабочих погибли из-за обвала при проведении работ

РБК вчера в 12:40
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Путин ответил на вопрос о бизнесе своих детей

Новый День 19 декабря в 09:08
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Разин озвучил сумму, которую Малахов заплатил за интервью мужу Лолиты

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram назвал сумму, которую телеведущий Андрей Малахов, по его мнению, заплатил мужу Лолиты за интервью.
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