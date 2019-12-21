Общество
РЕН ТВКоллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом
РИА "Новости" Коллекторы порекомендовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.РИА Новостивчера в 21:35
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Общество
Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Политика
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Москва и Киев достигли компромисса по транзиту газа, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США
Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Армия и оружие
Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении
Футбол
Окслейд-Чемберлен получил травму в матче с «Фламенго»
Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил повреждение в финальном матче клубного чемпионата мира против «Фламенго».
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Общество
Голикова объяснила разницу зарплат врачей в регионах
По словам вице-премьера, разница в окладах внутри региона «связана с различными порядками установления внутри региона».
Футбол
«Интер» и «Наполи» хотят обменяться игроками
"Интер" хочет обменять полузащитника Маттео Политано на форварда "Наполи" Фернандо Льоренте.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в купальнике снялась для журнала в пенном джакузи
На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
Футбол
«Шеффилд» на выезде обыграл «Брайтон» в 18-м туре АПЛ
"Шеффилд" на выезде обыграли "Брайтон" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
Общество
Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной
Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Игры
В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Политика
Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
Спорт
СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Политика
В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа
По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
Хоккей
Цулыгин: «Салават» хорошо двигался, бился и боролся
Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин подвёл итоги матча с "Авангардом" (1:2).
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Кино
Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года
Шоу-бизнес
Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской
Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.