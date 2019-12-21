Общество

РЕН ТВРЕН ТВКоллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом

РИА "Новости" Коллекторы порекомендовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Коллектор рассказал, как не попасть в «долговую яму» после Нового года

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.
РИА Новостивчера в 21:35

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Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом

Известиявчера в 21:19

Эксперт рассказал, как не остаться без денег после новогодних праздников

Life.ruвчера в 23:27

Коллектор назвал способы избежать долгов после Нового года

Lenta.ruвчера в 23:40

Коллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом

РЕН ТВвчера в 22:19

Коллектор посоветовал, как не провалиться в «долговую яму» после Нового года

ПРАЙМвчера в 19:15

Коллектор сообщил, как не попасть в долговую яму после Нового года

ФедералПрессвчера в 22:33

Коллектор дал советы, как избежать долгов после Нового года

Национальная служба новостей07:01
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Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным

Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
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Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
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Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
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В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

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Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков, швейцарская компания Allseas, приостановила работы по укладке труб после введения санкций США.
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Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
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Группа подростков побила двух полицейских в Заполярье

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В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
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Российские ЗРК «Тор-М2КМ» поступили на вооружение ВС Армении

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Окслейд-Чемберлен получил травму в матче с «Фламенго»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен получил повреждение в финальном матче клубного чемпионата мира против «Фламенго».
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Голикова объяснила разницу зарплат врачей в регионах

По словам вице-премьера, разница в окладах внутри региона «связана с различными порядками установления внутри региона».
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"Интер" хочет обменять полузащитника Маттео Политано на форварда "Наполи" Фернандо Льоренте.
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На одном из фото Климова запечатлена в джакузи. Актриса облачена в голубой купальник, поверх которого можно заметить пену.
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«Шеффилд» на выезде обыграл «Брайтон» в 18-м туре АПЛ

"Шеффилд" на выезде обыграли "Брайтон" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 12:17
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Роскачество назвало лучшие игристые вина

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Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
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Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной

Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
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В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

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Движение по трассе «Скандинавия» восстановлено после ДТП

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В центре Москвы две машины загорелись после ДТП

Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
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Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал закрытие всех игровых залов в стране.
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СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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В Польше прокомментировали слова Путина о пакте Молотова-Риббентропа

По мнению Института национальной памяти, "прелюдией к вооруженной агрессии третьего Рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова-Риббентропа".
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Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин подвёл итоги матча с "Авангардом" (1:2).
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Российские зрители назвали лучшие фильмы 2019 года

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Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской

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