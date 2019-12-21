МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.

с чего всё началось

РИА "Новости" Коллекторы порекомендовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом. Об этом сообщает РИА "Новости".

Коллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом

Происшествия Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.

Общество Козак рассказал о разрубленном узле противоречий с Украиной Результаты переговоров об урегулировании взаимных претензий Украины и России позволяют разрубить узел встречных исков и сформировать механизм, не позволяющий в будущем возникать спорам, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Происшествия В центре Москвы две машины загорелись после ДТП Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.

Спорт СК сообщил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории Следственный Комитет получил доказательства того, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, находящийся в настоящее время в США, вносил изменения в базу данных спортсменов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.