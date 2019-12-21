Общество

РЕН ТВРЕН ТВКоллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом

РИА "Новости" Коллекторы порекомендовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Коллектор рассказал, как не попасть в «долговую яму» после Нового года

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.
РИА Новостивчера в 21:35

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Коллекторы посоветовали не брать кредиты перед Новым годом

Известиявчера в 21:19

Эксперт рассказал, как не остаться без денег после новогодних праздников

Life.ruвчера в 23:27

Коллектор назвал способы избежать долгов после Нового года

Lenta.ruвчера в 23:40

Коллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом

РЕН ТВвчера в 22:19

Коллектор посоветовал, как не провалиться в «долговую яму» после Нового года

ПРАЙМвчера в 19:15

Коллектор сообщил, как не попасть в долговую яму после Нового года

ФедералПрессвчера в 22:33

Коллектор рассказал, как не попасть в «долговую яму» после новогодних праздников

ФАН01:32
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Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Энергетика

Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной

С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
Российская газета 05:58
Общество

Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости вчера в 11:31
Политика

Эксперт оценил подписание Россией и Украиной протокола по транзиту

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT подписание Россией и Украиной протокола договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований.
RT на русском вчера в 14:24
Политика

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Газета.Ru вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой

WomanHit.ru вчера в 11:37
Хоккей

«Трактор» — «Нефтехимик». Прямая трансляция

Начало игры — в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 14:50 мск.
Sport24.ru 02:16
Происшествия

Устроившего стрельбу на Лубянке заподозрили в еще одном преступлении

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, может быть причастен к еще одному преступлению.
Lenta.ru 05:54
Происшествия

Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
ТАСС 05:01
Происшествия

Воющего пассажира увезли из аэропорта на тележке

Lenta.ru 05:31
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах со стороны продюсера

Популярная певица Нюша дала интервью YouTube шоу «Ходят слухи», в ходе которого она рассказала о психологической травме, полученной в 12 лет.
SM News 05:23
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Футбол

Миодраг Божович продолжит работу в «Крыльях Советов»

Миодраг Божович остается на посту главного тренера «Крыльев Советов».
Коммерсантъ Самара 06:11
Хоккей

«Торпедо» разгромило на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" нанес поражение с разгромным счетом пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игра проходила льду пекинской "Шоуган-Арена" и закончилась победой госте со счетом 7:2.
REGNUM 05:33
Футбол

Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Газета.Ru 06:06
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
RT на русском 03:41
Биатлон

Экхофф выиграла женский спринт в Анси, Миронова на 4-м месте

Prognozist вчера в 09:10
Происшествия

Baza назвала имена убитых на Лубянке силовиков

Издание Baza опубликовало имена сотрудников ФСБ и ГИБДД, которых 19 декабря застрелил житель Подольска Евгений Манюров.
Инфо24 05:45
Политика

Путин заявил о невыполнении РФ и Белоруссией пунктов Союзного договора

Президент России Владимир Путин заявил о невыполнении Москвой и Минском пунктов Союзного договора.
Мой Брянск вчера в 06:36
Культура

Как в юмористические шоу проникла политика

Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Коммерсантъ 02:55
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса

Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
РБК вчера в 04:11
Происшествия

Под Петербургом охотник ранил охранника газопровода

Вести.Ru 05:30
Политика

В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе

Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
Известия 04:15
Авто

Джереми Кларксон определил лучшие и худшие автомобили года

Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие модели уходящего года.
Тарантас Ньюс вчера в 16:22
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Наука

Кофеин оказался помощником при неправильном питании

Животные, которым давали кофеин из чая мате, кофе или синтетических источников, накапливали меньше жира в организме, чем крысы во второй группе.
ToDay News Ufa вчера в 07:15
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.
РИА Новости вчера в 07:16
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Экономика

В России упали продажи мандаринов

Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.
Газета.Ru 02:04
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