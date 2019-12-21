Общество
РЕН ТВКоллекторы посоветовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом
РИА "Новости" Коллекторы порекомендовали россиянам не брать кредиты перед Новым годом. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам в январе достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги, заявил РИА Новости член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин.РИА Новостивчера в 21:35
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Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Энергетика
Миллер рассказал о газовом соглашении с Украиной
С "Оператором ГТС Украины" российская компания подпишет межоператорское соглашение, а "Нафтогаз" - транспортное соглашение на бронирование мощностей ГТС Украины.
Общество
Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Политика
Эксперт оценил подписание Россией и Украиной протокола по транзиту
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT подписание Россией и Украиной протокола договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований.
Политика
Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу
Санкции против газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" вступили в силу сразу после подписания, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на разъяснение Министерства финансов США.
Шоу-бизнес
Брежнева выложила милое фото с мужем и дочкой
Хоккей
«Трактор» — «Нефтехимик». Прямая трансляция
Начало игры — в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 14:50 мск.
Происшествия
Устроившего стрельбу на Лубянке заподозрили в еще одном преступлении
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, может быть причастен к еще одному преступлению.
Происшествия
Самолет, летевший из Гоа в Москву, совершил экстренную посадку в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Гоа в Москву, совершил в субботу экстренную посадку в Баку из-за технических проблем.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах со стороны продюсера
Популярная певица Нюша дала интервью YouTube шоу «Ходят слухи», в ходе которого она рассказала о психологической травме, полученной в 12 лет.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Футбол
Миодраг Божович продолжит работу в «Крыльях Советов»
Миодраг Божович остается на посту главного тренера «Крыльев Советов».
Хоккей
«Торпедо» разгромило на выезде «Куньлунь» в матче КХЛ
Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" нанес поражение с разгромным счетом пекинской команды "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Игра проходила льду пекинской "Шоуган-Арена" и закончилась победой госте со счетом 7:2.
Футбол
Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Единоборства
Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC
Российский боец смешанного стиля Саид Нурмагомедов проиграл бразильцу Раони Барселосу на турнире UFC Fight Night 165 в южнокорейском Пусане.
Биатлон
Экхофф выиграла женский спринт в Анси, Миронова на 4-м месте
Происшествия
Baza назвала имена убитых на Лубянке силовиков
Издание Baza опубликовало имена сотрудников ФСБ и ГИБДД, которых 19 декабря застрелил житель Подольска Евгений Манюров.
Политика
Путин заявил о невыполнении РФ и Белоруссией пунктов Союзного договора
Президент России Владимир Путин заявил о невыполнении Москвой и Минском пунктов Союзного договора.
Культура
Как в юмористические шоу проникла политика
Как в юмористические шоу проникла политика Российские юмористы и шоумены начали говорить об увеличении количества запретных тем на телевидении.
Происшествия
В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса
Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
Политика
В ДНР ответили на слова МИД Украины о «принуждении к миру» в регионе
Накануне, 20 декабря, замглавы МИД Украины Василий Бондар заявил, что на Донбассе могут провести операцию по «принуждению к миру» с привлечением международных сил.
Авто
Джереми Кларксон определил лучшие и худшие автомобили года
Ведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие модели уходящего года.
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Наука
Кофеин оказался помощником при неправильном питании
Животные, которым давали кофеин из чая мате, кофе или синтетических источников, накапливали меньше жира в организме, чем крысы во второй группе.
Политика
В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне
"Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции", - сказал Шинковский вель Сенк журналистам в Варшаве.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Экономика
В России упали продажи мандаринов
Продажи мандаринов с 1 по 16 декабря по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизились на 15%.