Депутаты Госдумы до конца января 2020 года будут заниматься разработкой законопроекта, который не позволит коллекторам иметь доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на главу комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

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Общество WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.

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