Экономика

Газета.RuГазета.RuКоллекторы потеряют доступ к долгам за оплату услуг ЖКХ, выяснили СМИ

Депутаты Госдумы до конца января 2020 года будут заниматься разработкой законопроекта, который не позволит коллекторам иметь доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на главу комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
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Коллекторов оттеснят от долгов за жилищно-коммунальные услуги

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