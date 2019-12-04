Экономика
Газета.RuКоллекторы потеряют доступ к долгам за оплату услуг ЖКХ, выяснили СМИ
Депутаты Госдумы до конца января 2020 года будут заниматься разработкой законопроекта, который не позволит коллекторам иметь доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на главу комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
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Экономика
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Экономика
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Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
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На счастье россиянам, в Турине не выступит 14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, который на этапе Гран-при в Словакии прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.
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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Рак легких можно распознать по рукам, выяснили специалисты из Британии. Так, в 30% случаев у онкобольных отмечается искривление пальцев рук.
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У побережья Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,6
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