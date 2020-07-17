Экономика

АБНАБНКоллекторы сформулировали основные правила для берущих в долг

«Есть несколько, можно сказать, «золотых правил» для будущих заемщиков, которые хотят купить в кредит автомобиль, дорогостоящую технику или квартиру», — рассказал РИА «Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
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с чего всё началось

Коллекторы рассказали о «золотых правилах» для берущих кредит

Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новостивчера в 21:17

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Коллекторы рассказали о «золотых правилах» для берущих кредит

ПРАЙМвчера в 20:15

Коллекторы рассказали о «золотых правилах» при взятии кредита

ИА Красная Весна00:11

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Коллектор рассказал о «золотых правилах» для будущих заемщиков

ТК Звездавчера в 22:28

Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Газета.Ruвчера в 21:51

Коллекторы назвали «золотые правила» будущих заемщиков

Профиль01:02
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В Ростове из-за сильного ливня службы такси взвинтили цены на поездки

В связи с непогодой в донской столице сильно подскочили цены на такси. Ливень затопил улицы города утром 17 июля.
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В Петербурге завели дело после протестной акции с перекрытием Невского

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В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Отец покойной Жанны Фриске высказался о болезни Заворотнюк

Отец покойной певицы Владимир Фриске заявил, что спасти жизнь больной раком Анастасии Заворотнюк может инновационное лекарство.
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Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении

Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
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В России объявлена внезапная проверка готовности войск

В России проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
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Экономика

В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
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Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

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Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

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Футбол

«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти

«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
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В Крыму за сутки выявили 14 носителей коронавируса

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REGNUM 03:05
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Общество

Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками

В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
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Общество

В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
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Политика

Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае

Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
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Общество

В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу

Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
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Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб

Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
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Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
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