Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

с чего всё началось

«Есть несколько, можно сказать, «золотых правил» для будущих заемщиков, которые хотят купить в кредит автомобиль, дорогостоящую технику или квартиру», — рассказал РИА «Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

Коллекторы сформулировали основные правила для берущих в долг

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