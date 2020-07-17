Экономика
АБНКоллекторы сформулировали основные правила для берущих в долг
«Есть несколько, можно сказать, «золотых правил» для будущих заемщиков, которые хотят купить в кредит автомобиль, дорогостоящую технику или квартиру», — рассказал РИА «Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.РИА Новостивчера в 21:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Здоровье
Минздрав Украины продлевает в стране карантин
Эпидемиологическая ситуация на Украине не позволяет полностью отказаться от ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Евразия Daily 15 июля в 08:11
Общество
В Ростове из-за сильного ливня службы такси взвинтили цены на поездки
В связи с непогодой в донской столице сильно подскочили цены на такси. Ливень затопил улицы города утром 17 июля.
Donday.ru 03:28
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы санкций США по «Северному потоку — 2»
Возможные санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» являются проявлением недобросовестной конкуренции.
RT на русском вчера в 05:55
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Общество
Все российские регионы преодолели пик коронавируса
Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
Театры
29 июля спектакль «Ревизор» в Пскове будет смотреть жюри «Золотой маски»
Первый успех театра на "Золотой маске" случился в 2018 году, когда номинантом главной театральной премии страны стал спектакль "Река Потудань".
Псковская Лента Новостей 03:46
Общество
Мишустин прилетел в Белоруссию на заседание межправсовета ЕАЭС
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
ПолитРоссия 03:25
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
РИА Новости вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Отец покойной Жанны Фриске высказался о болезни Заворотнюк
Отец покойной певицы Владимир Фриске заявил, что спасти жизнь больной раком Анастасии Заворотнюк может инновационное лекарство.
NewInform вчера в 08:25
Происшествия
В Кикнурском районе в ДТП с лосем погиб человек
Девятка.RU 03:46
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 14:09
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Армия и оружие
В России объявлена внезапная проверка готовности войск
В России проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 03:36
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Происшествия
Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком
РБК вчера в 22:09
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
Общество
В Крыму за сутки выявили 14 носителей коронавируса
Симферополь, 17 июля 2020, 10:05 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки в Республике Крым подтверждены у 14 пациентов.
REGNUM 03:05
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Общество
В России за сутки выявлено 6406 новых случаев коронавируса
В России за сутки зафиксировано 6406 новых носителей коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:34
Политика
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
РИА Новости 01:49
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Общество
Знакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб.
Daily Storm вчера в 12:41
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48