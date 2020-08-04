Коллекторы вышли на докризисный уровень сбора долгов

В июле средний платеж по долгу для россиян составил 5,3 тыс. руб. Это на 1,8% выше мартовского показателя и на 5,3% меньше февральского, сообщает РБК, ссылаясь на статистику Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).