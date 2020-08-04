Коллекторы вышли на докризисный уровень сбора долгов
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В июле средний платеж по долгу для россиян составил 5,3 тыс. руб. Это на 1,8% выше мартовского показателя и на 5,3% меньше февральского, сообщает РБК, ссылаясь на статистику Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).В источнике
С чего всё началось
Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню
По данным НАПКА, в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб.
РБК23:00
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