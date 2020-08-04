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Коллекторы вышли на докризисный уровень сбора долгов

В июле средний платеж по долгу для россиян составил 5,3 тыс. руб. Это на 1,8% выше мартовского показателя и на 5,3% меньше февральского, сообщает РБК, ссылаясь на статистику Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).В источнике
С чего всё началось
РБК

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

По данным НАПКА, в 2019 году банки передали коллекторам долги по агентской схеме на 545 млрд руб.
РБК23:00
Подробнее о событии
Право.ру

Собираемость долгов коллекторами возвращается к докризисному уровню

Право.ру03:20
Деловое.ТВ

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

Деловое.ТВ02:49
Коммерсантъ

Собираемость долгов вернулась к докризисным значениям

Коммерсантъ23:47
Новые Известия

Коллекторы вышли на докризисный уровень сбора долгов

Новые Известия01:45
Профиль

Коллекторы заставили россиян платить, несмотря на кризис

Профиль01:08
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:23
ИА Красная Весна

Граждане РФ начали отдавать долги в докризисных объемах

ИА Красная Весна02:03
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
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Жара взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума

Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.
Интерфакс04:02

Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
ТАССвчера в 06:44
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Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном

"Повышенные средние дозы облучения (от 5,0 до 10,0 мЗв/год) природными источниками ионизирующего облучения характерны для жителей Республики Тыва, Ставропольского и Забайкальского краев, Еврейской автономной области и Иркутской области", - отмечается в ведомстве.
Российская газета03:14
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM04:23
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