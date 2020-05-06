Экономика
ИзвестияКоллекторы зафиксировали рост безработных среди должников по кредитам
В Сбербанке утверждают, что просрочки по оплате кредитов заемщики всё чаще объясняют потерей работы и сокращением дохода. Среди клиентов ВТБ доля должников, ссылающихся на потерю работы или ее отсутствие из-за режима самоизоляции, выросла на 20–50%.
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с чего всё началось
Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.РБК00:00
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Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Политика
В Риге утверждают, что Латвия отдавала СССР половину своих доходов
Министр юстиции Латвии Янис Борданс выступил с утверждением, что Латвия, находясь в составе СССР, отдавала в общесоюзный бюджет 48% своих доходов.
ТАСС 01:34
Политика
Глава Нижнего Новгорода досрочно уходит в отставку
Вопрос об отставке будет официально рассмотрен 6 мая на заседании городской думы. Панов занимает пост мэра с января 2018 года.
Газета.Ru вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин госпитализирован с сотрясением
Звезда популярного сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением мозга. Он упал возле подъезда и ударился головой.
Народные новости 04 мая в 16:41
Общество
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ вчера в 05:50
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Культура
«День победы» на разных языках споют в 27 странах
Песню «День Победы» на разных языках споют в 27 странах мира. Акция, которую предложил Лев Лещенко, пройдет 9 мая.
Культуромания 03:35
Общество
В России ГИБДД введет новые штрафы для водителей
Как сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в рамках интервью с агентством «Прайм», в новый КоАП были внесены предложения, которые обязывают автовладельцев платить штраф в размере 5 или 35 тысяч рублей для физических и юридических лиц соответственно за нанесение вреда городской инфраструктуре.
SpeedMe 04 мая в 23:59
Здоровье
В Крыму за сутки выявили 32 новых случая заражения коронавирусом
Новая коронавирусная инфекция в Крыму за сутки выявлена у 32 человек, общее число случаев достигло 160, ситуация плохая и прогрессирует, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:28
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Происшествия
Жаривших шашлыки в центре Петербурга блогеров задержали
Lenta.ru вчера в 14:43
Общество
Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом
По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
Общество
Министр просвещения: «В России в 2020 году могут отменить ОГЭ»
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что основной государственный экзамен (ОГЭ), который сдают учащиеся 9 классов, могут отменить из-за коронавирусной инфекции.
Krasnoyarskmedia.ru вчера в 20:10
Футбол
Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним
Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат вчера в 16:40
Армия и оружие
Сирийская армия уничтожила два турецких бульдозера в Идлибе
Сирийская армия уничтожила два турецких бульдозера в провинции Идлиб.
ANNA-News вчера в 17:11
Экономика
Легендарный завод покинет центр Петербурга
Работа без перерыва Ко второму кварталу 2021 года все производственные линии будут запущены на территории индустриального кластера «Кировского завода», недалеко от одноименной станции метро.
РБК Санкт-Петербург 02:44
Общество
Названы особенности борьбы с коронавирусом в России
Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу пожаловался на РФ в Еврокомиссию
Староста (глава) шестого района Праги Ондржей Коларж, который был одним из инициаторов демонтажа памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, пожаловался на Россию председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Газета.Ru 04 мая в 20:20
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы 04 мая в 19:04
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
Экономика
«Почта России» задумала переезд
Lenta.ru 03:25
Экономика
Walt Disney из-за пандемии коронавирусной инфекции потеряла $1,4 млрд
Потери корпорации Walt Disney от пандемии COVID-19 в прошедшем квартале составили $1,4 млрд прибыли, один миллиард из этой суммы пришелся на тематические парки, закрытые на время эпидемии.
Ведомости вчера в 20:39
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru вчера в 15:24
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС из-за эпидемии
Врачи, чиновники и военные 24 июня 2019 года на площдке ОНФ обсуждали возможность массового оказания медицинской помощи в условиях ЧС и пришли к выводу, что система здравоохранения к этому не готова.
Интерфакс 02:42
Здоровье
Доктор Мясников оценил риск заражения коронавирусом у больных раком
Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19, заявил врач Александр Мясников.
РИА Новости вчера в 23:40
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где ввели карантин
В Омске уволился Георгий Соболев - главврач городской больницы №1, где было выявлено 16 случаев коронавируса COVID-19 и введен карантин.
Газета.Ru вчера в 15:29
Здоровье
Василий Голубев озвучил план снятия ограничений в Ростовской области
Глава Дона не исключил, что при осложнении эпидситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Дон-ТР вчера в 12:27
Общество
В Москве начнут отключать отопление
Власти столицы приняли решение о начале отключения отопления в Москве с 7 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Вести Подмосковья 02:19
Общество
Россия вошла в топ-5 стран по числу заразившихся коронавирусом
Россия в среду обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, следует из данных, собранных корреспондентами ТАСС.
ТАСС 03:35