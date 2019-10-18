Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКоллекторы заинтересовались ипотечными долгами

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными, новый тренд может создать проблемы заемщикам, сообщила газета "Коммерсант".
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Коллекторы берут ипотеку

Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры.
Коммерсантъвчера в 18:57

Подробнее о событии

Коллекторы заинтересовались ипотечными долгами

РИА Новости03:47

Коллекторы берут ипотеку

Коммерсантъвчера в 18:57

Эксперты ОНФ будут следить за соблюдением прав заемщиков при продаже ипотечных долгов коллекторам

Общероссийский Народный Фронт03:35

Ипотечные квартиры забирают коллекторы

Век03:18

Коллекторы активно начали скупать ипотечные долги россиян. Неплательщиков выселят принудительно

Фонтанка.Ру01:10

Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно

URA.Ruвчера в 21:07

Российские коллекторы нацелились на ипотечников

Lenta.ru03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 03:59, Ашберн
Происшествия

Начальник полиции Дорогомилово задержан в Москве за взятку

Речь идет о двух высокопоставленных офицеров из отдела МВД по московскому району Дорогомилово.
Газета.Ru 03:10
Единоборства

Боец MMA перед боем проиграл 200 тысяч долларов в казино в Сочи

Российский боец смешанных единоборств Вартан Асатрян незадолго до боя в Сочи проиграл в местном казино 200 тысяч долларов, сообщает Sport24 со ссылкой на осведомленный источник.
РИА Новости 03:36
Технологии

В институте Росгидромета рассказали об ущербе от мощных солнечных бурь

Высокая гелиогеофизическая активность ведет к росту неисправностей в космических аппаратах в 2-4 раза, мощная солнечная буря способна уничтожить их, заявил в интервью РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова Росгидромета Владимир Минлигареев.
РИА Новости вчера в 18:17
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Аванпост» с Чадовым и Федоровым

Телеканал "ТВ-3" представил пятиминутный ролик, посвященный предстоящей премьере – фильму "Аванпост" режиссера трилогии "Гоголь" Егора Баранова.
Piter.tv вчера в 10:59
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 17 октября.
RT на русском вчера в 01:07
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Общество

Финляндия начнет выдавать россиянам пятилетние шенгенские визы

С 2020 года Финляндия начнет выдавать гражданам России шенгенские визы на пять лет.
Вечерняя Москва вчера в 12:20
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM вчера в 01:04
Здоровье

Утверждены принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Модернизация первичного звена здравоохранения будет основана на принципах обеспечения доступности и качества медицинской помощи, приоритета интересов пациента, ответственности за обеспечение прав граждан.
Парламентская газета 02:20
Общество

Снег и сильный ветер надвигаются на Иркутскую область

Согласно информации гидрометцентра, в субботу, 19 октября, в южных районах Приангарья пройдет сильный снег, ветер усилится до 15 м/с, на дорогах образуется снежный накат и гололедица.
Байкал24 01:44
Футбол

Болельщики «Спартака» написали письмо Федуну

Инициативная группа болельщиков московского «Спартака» «Комитет-2023» написало письмо владельцу клуба Леониду Федуну в связи с предстоящей передачей клуба под контроль фанатов.
Чемпионат 03:23
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Под следствием продолжают оставаться восемь фигурантов: четверо — Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Дмитрий Полетаев и Петр Карамзин — находятся в СИЗО; еще четверо — Мария Дубовик, Анна Павликова, Максим Рощин и Сергей Гаврилов — под домашним арестом.
Коммерсантъ вчера в 16:38
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Российское посольство в Японии высказалось по поводу шутки губернатора Токио Юрико Коикэ в Facebook.
Газета.Ru 03:37
Политика

Посольство США подтвердило снятие дипломатов с поезда

Американские дипломаты, снятые с поезда в Северодвинске, находились в официальной поездке.
Известия 16 октября в 12:35
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные прививки

БЦЖ, которая выглядит безобидной на первый взгляд, могут отозвать, потому что они может привести к серьезным осложнениям через полтора-два года, а АКДС, разные сыворотки, иммуноглобулины и аллергены – к смерти спустя 30 дней.
Независимый публицист вчера в 11:11
Политика

Песков оценил приглашение Путина на саммит G7

Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
ТВ Центр вчера в 15:04
Политика

Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране

Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика

Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета

RT на русском вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера

Основательница музея современного искусства «Гараж» Дарья Жукова вышла замуж за Ставроса Ниархоса, сообщает издание US Weekly со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 21:32
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Общество

Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане

16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM вчера в 01:39
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Общество

Россияне едят слишком много яиц

Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости вчера в 15:08
Игры

Obsidian раскрыла системные требования The Outer Worlds

За неделю до релиза The Outer Worlds студия Obsidian всё же вспомнила о ПК-геймерах и раскрыла системные требования игры.
Gmbox.ru 03:12
Общество

«Медуза» нашла испанца, из-за которого ФБК включили в список иностранных агентов

«Медуза» нашла человека, из-за которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального признали иностранным агентом.
Коммерсантъ 03:11
Армия и оружие

Служащие на границе РФ корабли оказались обездвижены

По данным издания, катера были оборудованы аккумуляторной системой топливоподачи Common Rail, у которой есть как ряд преимуществ, так и серьезные недостатки.
Рамблер 02:09
Происшествия

Следователи направили в суд дело о смерти актера Марьянова

REGNUM 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное