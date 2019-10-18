Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры.

с чего всё началось

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными, новый тренд может создать проблемы заемщикам, сообщила газета "Коммерсант".

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