Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры.

с чего всё началось

Коллекторы планируют восстанавливать график платежей и предлагать должникам программы реструктуризации и дисконт по сумме долга. Если же должник не будет платить, ему предложат выставить квартиру на торги под контролем агентства. Квартиру на торги коллекторы могут выставить и по решению суда.

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