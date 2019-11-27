Мы еженедельно будем контролировать ход ее исполнения.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) было поручено разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов, а также провести внеочередную отчётно-выборную конференцию.

Колобков рассказал, когда ВФЛА могут лишить аккредитации

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