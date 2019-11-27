Если "дорожная карта" не будет исполнена и не будет решен вопрос о проведении досрочных выборов руководства, то на следующем заседании комиссии по аккредитации, которая может собраться в срочном порядке, будет рассмотрен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации этой организации.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) было поручено разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов, а также провести внеочередную отчётно-выборную конференцию.

Колобков рассказал, когда ВФЛА могут лишить аккредитации

Шоу-бизнес Майли Сайрус расстроила поклонников новой стрижкой Несмотря на всеобщее неодобрение, некоторые поклонники певицы сошлись во мнении, что сама звезда решила сделать новую стрижку именно такой, и что объем сильно улучшил бы внешний вид ее волос.

Политика Лавров: Россия призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом Россия планирует призвать Киев к началу прямого диалога с Донбассом в рамках разрешения конфликта и прекращения боевых действий.

Политика В Госдуме оценили условия Киева по транзиту газа Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита голубого топлива в следующем году проходят с середины 2018 года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем прошли переговоры на техническом уровне.

Экономика Стоимость акций «Яндекса» установила исторический рекорд Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже достигла нового исторического максимума, следует из материалов торгов.

Общество Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Происшествия Бывшая жена Никиты Зайцева обвинила отца хоккеиста в похищении детей Бывшая жена защитника «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита заявила в полицию о нападении родственников хоккеиста на няню и похищении их детей.

Общество Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.

Транспорт Путин открыл скоростную трассу М11 Президент России Владимир Путин открыл движение по последнему участку скоростной платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург.

Футбол Путин рассказал об особом значении Евро-2020 Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.

Наука Заболевают раком чаще всего с первой группой крови Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.

Футбол «Зенит» определился с формой на матч с «Лионом» «Зенит» определился, в какой экипировке сыграет против «Лиона» на групповом этапе Лиги чемпионов. Питерцы выйдут на поле в лазурной форме.

Общество Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств По действующим ранее законам, вывести на рынок новое лекарство можно было только после обязательной сертификации.

Общество ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.

Авто Новый Kia Sorento впервые показали без камуфляжа Южнокорейский концерн KIA активными темпами продолжает готовить к премьерному показу паркетник KIA Sorento четвертой генерации.

Шоу-бизнес Певице Тине Тернер исполняется 80 лет Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.

Политика Четыре страны обратились к России с требованием по Украине «В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество Олег Дерипаска лишился гражданства Кипра Отмечается, что помимо российского миллиардера паспорта Кипра лишились двое его детей, экс-президент «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко, его супруга и дочь, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко, его супруга и двое детей.

Общество Путин приехал в СПбГУ на прощание с Людмилой Вербицкой Президент РФ Владимир Путин приехал в СПбГУ на церемонию прощания с бывшим ректором высшего учебного заведения Людмилой Вербицкой.

Шоу-бизнес Архивное фото Пугачевой без макияжа поразило фанатов Фотограф запечатлел эстрадную певицу «без прикрас», когда ей было 46 лет. Правда, без яркого макияжа фанаты любимую вокалистку не узнали.