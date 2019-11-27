Спорт
ЧемпионатКолобков рассказал, когда ВФЛА могут лишить аккредитации
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) было поручено разработать дорожную карту решения антидопинговых вопросов, а также провести внеочередную отчётно-выборную конференцию.
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Если "дорожная карта" не будет исполнена и не будет решен вопрос о проведении досрочных выборов руководства, то на следующем заседании комиссии по аккредитации, которая может собраться в срочном порядке, будет рассмотрен вопрос о приостановлении или лишении аккредитации этой организации.
— Павел Колобков, российский фехтовальщикКоммерсантъ 13:01
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