Спорт

RT на русскомRT на русскомКолобков: рекомендация WADA по РУСАДА носит предварительный характер

Министр спорта России Павел Колобков высказался о рекомендациях комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте агентства сказано
, что рекомендации основаны на отчетах самой организации и независимых экспертов, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года.
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