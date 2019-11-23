Спорт

Спорт день за днемСпорт день за днемЮрий Ганус не сомневается, что ВАДА лишит РУСАДА статуса соответствия

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус уверен, что исполком ВАДА лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агенство, последовав рекомендации комитета по соответствию ВАДА.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте агентства сказано
, что рекомендации основаны на отчетах самой организации и независимых экспертов, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года.
Телеканал 360°вчера в 17:56

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РУСАДА лишают статуса. Что это значит?

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ТАСС Спорт06:49

Комитет по соответствию настаивает на лишении РУСАДА полноценного статуса и «серьезных последствиях»

Коммерсантъ06:29
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:29, Ашберн
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В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

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Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

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Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 21 ноября в 04:58
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"Авангард" в субботу в Балашихе проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо".
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Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью

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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
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Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году

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Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
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Ученые обнаружили огромные запасы воды на спутнике Юпитера

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Путин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»

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Общество

Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ

Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
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