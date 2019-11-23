Спорт
Спорт день за днемЮрий Ганус не сомневается, что ВАДА лишит РУСАДА статуса соответствия
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус уверен, что исполком ВАДА лишит статуса соответствия Российское антидопинговое агенство, последовав рекомендации комитета по соответствию ВАДА.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте агентства сказано, что рекомендации основаны на отчетах самой организации и независимых экспертов, полученных из Московской лаборатории в январе 2019 года.Телеканал 360°вчера в 17:56
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Комитет WADA рекомендовал исполкому признать РУСАДА не соответствующим Всемирному кодексу
Sport24.ruвчера в 17:45
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Шоу-бизнес
Виктория Боня показала дом в Лондоне
Происшествия
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена, сообщил источник
Мэр Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих попал в ДТП, его жена погибла, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
Происшествия
23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Политика
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джароми, сообщает управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США.
Политика
В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Экономика
Китай и Япония избавились от гособлигаций США
Япония, которая последние несколько летявояласт самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.
Общество
Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение
Ранее СМИ сообщили, что Клименко написала положительный отзыв на новую систему медосмотра водителей.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Общество
Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Хоккей
Широков не сыграет в матче КХЛ против минского «Динамо»
"Авангард" в субботу в Балашихе проведет матч регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо".
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Наука
Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики
Политика
Новак назвал сроки следующей встречи по транзиту газа через Украину
Следующая встреча, посвященная вопросу продления соглашения на транзит российского газа через территорию Украины, состоится на следующей неделе.
Шоу-бизнес
Музыкальный критик объяснил возвращение Ротару на российскую сцену
Напомним, ранее стало известно, что Ротару, отменившая в 2018 году выступления в России по политическим мотивам, решила вернуться на российскую сцену и выступить на музыкальном фестивале «Песня года» и на фестивале «Легенды Ретро FM», передает «Аиф».
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Общество
Минтранс не ожидает открытия чартеров в Египет в 2019 году
Чартеры между Россией и курортами Египта в 2019 году, скорее всего, возобновлены не будут, российская сторона ждёт от арабской республики подтверждения об устранении ряда замечаний в части безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Космос
Ученые обнаружили огромные запасы воды на спутнике Юпитера
Политика
Путин заявил об угрозе сдачи России «словоблудами-конъюнктурщиками»
В ходе съезда премьер-министр России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия должна сохранить политическое лидерство.
Шоу-бизнес
Сенчукова и Рыбин рассказали о своей борьбе с раком
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова рассказали в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» как они борются с недугом.
Кино
Минкультуры начнет собирать данные о просмотрах сериалов в интернете
Минкультуры подготовило поправки, согласно которым, с 2021 года власти начнут собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.