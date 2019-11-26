Футбол
ТАСС СпортКолобков уверен, что проведению ЧЕ-2020 в России ничего не угрожает
Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не угрожают проведению матчей чемпионата Европы - 2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
Происшествия
В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre.
Кино
«Кино, ломающее психику»: BadComedian выпустил обзор сразу на три фильма
В названии ролика сразу говорится, что это «трилогия бреда», а в начальных титрах и подводке кино называют ломающим психику.
Политика
Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила велосипед лидеру Украины в ходе его визита в республику.
Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
Шевченко вошел в десятку лучших футбольных тренеров по версии IFFHS
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко занял восьмое место в списке лучших тренеров национальных команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) в 2019 году, сообщается на официальном сайте организации.
Экономика
Фонд Людмилы Путиной оказался получателем иностранного финансирования
Фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», которым руководит второй муж Людмилы Путиной Артур Очеретный, являлся получателем иностранного финансирования.
Космос
Сообщения о гибели Большого Красного Пятна Юпитера сильно преувеличены
Большое Красное Пятно Юпитера представляет собой самый мощный шторм в Солнечной системе.
Происшествия
Flydubai отреагировала на причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai прокомментировала данные окончательного отчета МАК об авиакатастрофе, произошедшей 3,5 года назад в Ростове-на-Дону.
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Наука
Учёные случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи
Ученые случайно открыли средство, замедляющее процесс старения кожи, сообщает издание Science Daily.
Фигурное катание
Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором
Шоу-бизнес
Экс-участница группы «Ранетки» Женя Огурцова вышла замуж в третий раз
Кстати, на свадьбе присутствовала коллега Жени Огурцовой по группе «Ранетки» Елена Третьякова, которая тоже вскоре выходит замуж.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Единоборства
Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона
Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Общество
Врачи рассказали о безопасном количестве мандаринов в день
Специалисты называют правильной привычку россиян есть мандарины на новый год, но рекомендуют им есть не более четырех таких фруктов в день, и желательно - в первой половине дня.
Авто
Datsun отзывает почти 1,7 тыс. автомобилей в России
Компания Datsun сообщила об отзыве более 1,5 тысяч различных легковых машин из России.
Политика
Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы
Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
Происшествия
Адвокат допустил перевод историка Соколова в «Матросскую Тишину»
Бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), который признался в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, могут этапировать из следственного изолятора «Кресты 1» в Санкт-Петербурге в столичное отделение СИЗО «Матросская Тишина».
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
Некоторое время 72-летняя София Ротару не появлялась на российской сцене.
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов
Футболисты мадридского "Реала" на своем поле сыграли вничью с французским "ПСЖ" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Сына актрисы Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
У сына известной российской актрисы Елены Яковлевой Дениса Шальных, известного своей неординарной внешностью и обилием татуировок на всех частях тела, случился серьезный конфликт с бывшими единомышленниками по субкультуре.
Шоу-бизнес
Певице Тине Тернер исполняется 80 лет
Любимице миллионов ценителей музыки во вторник, 26 ноября, исполняется 80 лет.
Политика
Трамп помиловал двух индеек ко дню благодарения
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке провокаций в Идлибе
По данным российского военного ведомства, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и представители «Белых касок» готовят постановку авиаудара с использованием химоружия в Идлибе.
Авто
Цены на автомобили повысятся из-за утильсбора с 2020 года в России
Как сообщает "Коммерсантъ", правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке.