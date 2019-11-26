Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не угрожают проведению матчей чемпионата Европы - 2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Колобков уверен, что проведению ЧЕ-2020 в России ничего не угрожает

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