Футбол

ТАСС СпортТАСС СпортКолобков уверен, что проведению ЧЕ-2020 в России ничего не угрожает

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не угрожают проведению матчей чемпионата Европы - 2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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Павел Анатольевич Колобков
Российский фехтовальщик
Российский государственный и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 19 октября 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
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