Футбол
ТАСС СпортКолобков уверен, что проведению ЧЕ-2020 в России ничего не угрожает
Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) не угрожают проведению матчей чемпионата Европы - 2020 по футболу в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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Павел Колобков: России не грозит отстранение от чемпионата Европы по футболу следующего года
Эхо Москвывчера в 14:00
Санкции WADA не коснутся матчей Чемпионата Европы по футболу в России
Комсомольская правдавчера в 11:32
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