Общество

Газета.RuГазета.RuКолокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками

Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
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Колокольцев уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев жестко отреагировал на организацию учений с участием школьников в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, а также об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений.
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Владимир Колокольцев
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Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 годы, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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