Общество
Газета.RuКолокольцев наказал главу МВД Татарстана после учений со школьниками
Глава МВД Республики Татарстан Артем Хохорин был дисциплинарно наказан в связи со скандалом с учениями полицейских, к которым привлекли школьников. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
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с чего всё началось
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев жестко отреагировал на организацию учений с участием школьников в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, а также об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений.ТАСС03:18
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