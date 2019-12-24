Общество
РБКГлава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Наказание понесет в том числе глава МВД Татарстана, сообщает ТАСС. «Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить», — заявил Колокольцев.
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с чего всё началось
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев жестко отреагировал на организацию учений с участием школьников в Татарстане и принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артема Хохорина в виде неполного служебного соответствия, а также об увольнении из органов внутренних дел непосредственных организаторов учений.ТАСС03:18
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