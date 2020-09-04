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Ведомости
Ведомости

Глава МВД Колокольцев заявил об отсутствии криминала в деле Навального

Министр МВД России Владимир Колокольцев считает, что в ситуации с госпитализацией основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального нет криминала.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным

Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфакс07:27
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Колокольцев пока не видит криминала в произошедшем с Навальным

Коммерсантъ07:49
Фонтанка.Ру

«Откуда ему там быть?» Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

Фонтанка.Ру07:45
Дождь

«Откуда там быть криминалу?» Глава МВД Колокольцев — об отравлении Навального

Дождь07:21
РБК

Колокольцев не увидел криминала в отравлении Навального

РБК07:41
Газета.Ru

В МВД России не видят никакого криминала в инциденте с Навальным

Газета.Ru07:37
Ведомости

Глава МВД Колокольцев заявил об отсутствии криминала в деле Навального

Ведомости07:31
Lenta.ru

В МВД не увидели криминала в ситуации с отравлением Навального

Lenta.ru07:42

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новости07:37
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Экс-губернатора Белых этапировали в Киров

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, отбывающего срок за получение взятки, этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о махинациях с квартирами, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Грохотов.
РИА Новости07:52
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The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на PS5 и XSX — владельцы версий для PS4 и Xbox One получат бесплатные копии

Обновлённая версия The Witcher 3: Wild Hunt будет продаваться в качестве самостоятельной игры для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Те, у кого она уже есть на PlayStation 4 или Xbox One, получат бесплатную копию для соответствующей платформы нового поколения.
CyberSport.ru07:08

В МИД Украины призвали ввести новые санкции против России

Киев, 4 сентября 2020, 13:45 — REGNUM Странам-партнёрам Украины следует ввести новые санкции против России и пересмотреть своё отношение к газопроводу «Северный поток — 2» в связи с «отравлением» оппозиционного блогера Алексея Навального.
REGNUM06:45
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Под Калугой на трассе М3 «Украина» в ДТП погибли две женщины

Калуга, 4 сентября 2020, 14:19 — REGNUM В Калужской области утром 4 сентября на 198-м километре автодороги М3 «Украина» 53-летняя женщина за рулём Mercedes, двигаясь в сторону Брянска, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota.
REGNUM07:19

ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
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