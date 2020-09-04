Глава МВД Колокольцев заявил об отсутствии криминала в деле Навального
Министр МВД России Владимир Колокольцев считает, что в ситуации с госпитализацией основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального нет криминала.В источнике
С чего всё началось
Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным
Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфакс07:27
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