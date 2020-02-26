Господин Колокольцев на коллегии МВД заявил об усилении контроля в кредитно-финансовой сфере, так как там сохраняется высокий уровень правонарушений. По словам главы МВД, участились хищения средств у банков и их клиентов самими работниками кредитных организаций или при их участии.

Политика Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Общество Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса Компания Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него, сообщили представители компании американскому изданию Business Insider.

Политика Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.

Теннис Мария Шарапова завершила карьеру Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.

Технологии Эксперт оценила безопасность использования мобильных телефонов Ведущий научный сотрудник НИИ медицины труда имени Николая Измерова Лариса Походзей заявила, что пользователи мобильных телефонов рискуют здоровьем из-за отсутствия систематического контроля за безопасностью гаджетов на российском рынке.

Гаджеты ЕвроСоюз хочет вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы В Евросоюзе подготовили предложение об обязательном требовании к конструкции смартфонов, а именно об обязательном съемном аккумуляторе на устройстве.

Армия и оружие Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.

Транспорт Систему оповещения ГИБДД о резком торможении запустят в 2022 году Система оповещения ГИБДД и МВД о резком торможении водителей на автодорах заработает к 2022 году, данные будут поступать из уже существующих транспортных платформ автопроизводителей.

Политика Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Здоровье Областная прокуратура потребовала обеспечить Милану Семенькову лекарством В отчете говорится, что в связи с выявленными нарушениями закона, 17 февраля прокуратурой области в адрес регионального министра здравоохранения внесено представление.