Экономика
КоммерсантъКолокольцев упрекнул ЦБ в недостаточном информировании МВД
Господин Колокольцев на коллегии МВД заявил об усилении контроля в кредитно-финансовой сфере, так как там сохраняется высокий уровень правонарушений. По словам главы МВД, участились хищения средств у банков и их клиентов самими работниками кредитных организаций или при их участии.
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Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую исцеление от коронавируса
Компания Facebook вводит запрет на рекламу, обещающую защитить от заражения коронавирусом или вылечить от него, сообщили представители компании американскому изданию Business Insider.
Политика
Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма
Президент Украины Владмир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Футбол
Смоленский футболист отправился из «Спартака» в «Крылья Советов»
Экономика
«Платежное средство будущего». Почему Bitcoin подорожает еще на 1000%
Вчера, 25 февраля, венчурный капиталист Тим Дрейпер спрогнозировал подорожание Bitcoin до $250000 к началу 2023 года.
Политика
Украина заявила о новой эре в отношениях с Россией
Бывший замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в отношениях Украины и России наступила другая эра.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки готовили массовое убийство
Двое подростков, задержанных в Саратове, признались в подготовке массового убийства.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет.
Технологии
Эксперт оценила безопасность использования мобильных телефонов
Ведущий научный сотрудник НИИ медицины труда имени Николая Измерова Лариса Походзей заявила, что пользователи мобильных телефонов рискуют здоровьем из-за отсутствия систематического контроля за безопасностью гаджетов на российском рынке.
Гаджеты
ЕвроСоюз хочет вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы
В Евросоюзе подготовили предложение об обязательном требовании к конструкции смартфонов, а именно об обязательном съемном аккумуляторе на устройстве.
Армия и оружие
Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
Как отмечается, в случае нарушения государственной границы гражданскими самолётами или оснащённым вооружением военно-транспортным воздушным судном, которое не реагирует на подаваемые сигналы и продолжает полёт вглубь территории или к важнейшим объектам России, такое судно принуждается к посадке или выходу за пределы воздушного пространства России.
Общество
Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой
Транспорт
Систему оповещения ГИБДД о резком торможении запустят в 2022 году
Система оповещения ГИБДД и МВД о резком торможении водителей на автодорах заработает к 2022 году, данные будут поступать из уже существующих транспортных платформ автопроизводителей.
Политика
Встреча глав МИД стран «нормандской четверки» планируется через месяц
Встреча министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне, заявил в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Гаджеты
Samsung улучшила камеру 108-мегапиксельного Galaxy S20 Ultra до начала продаж
Компания Samsung Electronics начала распространение первого обновления прошивки премиального смартфона Galaxy S20 Ultra до старта розничных продаж.
Политика
Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям
Президент России Владимир Путин поддержал идею указать в Конституции на особое отношение к детям.
Технологии
Microsoft переработает меню «Пуск» в Windows
Компания Microsoft сообщила о намерении обновить меню «Пуск» в операционной системе Windows.
Интернет
В Android-приложении Facebook появится функция автоматического редактирования фото, как в Google Photos
Исследователь приложений и IT-специалист Джейн Манчун Вонг (Jane Manchun Wong) опубликовала сообщение в сети Twitter, в котором говорится о том, что Android-приложение Facebook будет предлагать пользователям автоматическое редактирование фотографий, публикуемых в социальной сети.
Игры
Valve обновила поиск Steam новыми фильтрами
Valve выпустила новые функции для Steam, которые должны упростить и улучшить поиск магазина.
Биатлон
Драчев объяснил, почему Логинов отказался выступать в масс-старте ЧМ
Здоровье
Nature (Великобритания): пора говорить о пандемии? Коронавирус вступает в новый опасный этап (Nature)
Распространение нового коронавируса в ближайшее время может стать неудержимым, предупреждают ученые, обеспокоенные быстрым ростом числа заболеваний за пределами Китая.
Игры
Black Mesa выйдет из раннего доступа 5 марта
Футбол
В матче «Манчестер Юнайтед» – «Брюгге» будет забито минимум два мяча
В домашних играх Лиги Европы манкунианцы еще ни разу не проиграли и в среднем забивали по 2 мяча за игру.
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
Политика
В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ
Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
Экономика
«Ростелеком» через Tele2 купил разработчика биллинговых систем
Tele2 и Bercut имеют опыт запуска инновационных телеком-продуктов на уровне биллинговых систем: переноса остатков, услуги "Делитесь гигабайтами", "Маркета Tele2".
Здоровье
Областная прокуратура потребовала обеспечить Милану Семенькову лекарством
В отчете говорится, что в связи с выявленными нарушениями закона, 17 февраля прокуратурой области в адрес регионального министра здравоохранения внесено представление.
Экономика
Количество поддельных купюр в России за 2019 год выросло на 7,4%
Банк России за 2019 г. выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе РФ, что на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.
Политика
Мишустин уволил бывшую помощницу Медведева
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.