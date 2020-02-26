Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКолокольцев упрекнул ЦБ в недостаточном информировании МВД

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Господин Колокольцев на коллегии МВД заявил об усилении контроля в кредитно-финансовой сфере, так как там сохраняется высокий уровень правонарушений. По словам главы МВД, участились хищения средств у банков и их клиентов самими работниками кредитных организаций или при их участии.
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Владимир Колокольцев
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012. Начальник главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 по 24 марта 2011.
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