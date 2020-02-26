Экономика
КоммерсантъКолокольцев упрекнул ЦБ в недостаточном информировании МВД
Господин Колокольцев на коллегии МВД заявил об усилении контроля в кредитно-финансовой сфере, так как там сохраняется высокий уровень правонарушений. По словам главы МВД, участились хищения средств у банков и их клиентов самими работниками кредитных организаций или при их участии.
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Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Политика
Колокольцев назвал принципиальной борьбу за чистоту рядов в МВД
Борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Культура
В Европе оценили возможность отмены Евровидения-2020 из-за коронавируса
Если распространение коронавируса не будет остановлено, то вряд ли станет целесообразным проводить в Нидерландах музыкальный конкурс «Евровидение-2020», на который приедут десятки тысяч людей со всего мира.
Футбол
Юрий Семин: «Вели переговоры с Бассогогом, но не получилось»
Вели с ним переговоры и тогда, и сейчас.
Кино
Новый «Джеймс Бонд» может стать самым длинным фильмом франшизы
Американская сеть кинотеатров Regal раскрыла потенциальный хронометраж 25-го фильма об агенте 007.
Политика
Путин заявил, что Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Россия стала правопреемником СССР и взяла обязательства выплатить долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за рубежом, но не все вновь образованные страны их передали РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Армия и оружие
На Донбассе очередной боец ВСУ подорвался на собственной мине
Армия и оружие
Эрдоган: США пока не могут поставить Турции ЗРК Patriot
Ранее глава турецкого военного ведомства Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить Анкаре ЗРК Patriot в качестве поддержки вооруженных сил республики в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Шнуров матом отреагировал на планы по переименованию «Единой России»
Музыкант Сергей Шнуров посвятил матерный пост возможному переименованию «Единой России» и её слиянию с Общероссийским народным фронтом.
Происшествия
Арестован второй готовивший нападение на школу в Саратове подросток
Арестован второй подросток из Саратова, который планировал совершить вооружённое нападение на школу.
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила турецкий беспилотник в Триполи
Беспилотник турецкого производства сбили военные Ливийской национальной армии (ЛНА) неподалёку от Триполи 26 февраля, передаёт Al-Hadath.
Политика
Путин поддержал предложение о роли русского языка в Конституции
Президент России Владимир Путин назвал правильным предложение закрепить в Конституции русский язык как язык государствообразующего народа и при этом гарантировать в Основном законе сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.
Наука
В Китае нашли зеленую водоросль возрастом один миллиард лет
Ученые обнаружили старейшую зелёную водоросль на планете, удивительная находка сделана на территории Китая.
Общество
У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус
По последним данным, во всём мире коронавирусом заразились более 80 тысяч человек.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
Политика
Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Кино
Netflix создал рейтинг популярных фильмов и сериалов
Американский стриминговый сервис Netflix запустил новую функцию, благодаря которой подписчикам стал доступен список из десяти самых популярных сериалов и фильмов, который будет обновляться каждый день.
Авто
Renault обновил седаны и универсалы Talisman
В плане технической начинки седаны и универсалы Renault Talisman после рестайлинга могут похвастаться новыми 1,3-литровыми бензиновыми турбодвигателями с 160-сильной отдачей.
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом в матче с «Реалом»
26 февраля состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Реал Мадрид».
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Общество
В ФРГ оцепили военную базу из-за коронавируса
Военнослужащие Бундесвера перекрыли подъезды к военной базе в Кельне из-за опасений распространения коронавируса, передает ТАСС.
Космос
В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием
Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.