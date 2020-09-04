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Колокольцев заявил об отсутствии данных в деле Навального

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что нет криминала в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает издание «Интерфакс». Напомним, оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным

Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфаксвчера в 07:27
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РИА Новости

Колокольцев заявил об отсутствии данных в деле Навального

РИА Новостивчера в 09:16
РБК

Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным

РБКвчера в 08:21
Газета.Ru

В МВД России не видят никакого криминала в инциденте с Навальным

Газета.Ruвчера в 07:37
Lenta.ru

В МВД не увидели криминала в инциденте с Навальным

Lenta.ruвчера в 07:42
Московский Комсомолец

Глава МВД России не увидел криминала в ситуации с Навальным

Московский Комсомолецвчера в 08:38
Коммерсантъ

Колокольцев не увидел криминала в происшедшем с Навальным

Коммерсантъвчера в 07:49
Дождь

«Откуда там быть криминалу?» Глава МВД Колокольцев — об отравлении Навального

Дождьвчера в 07:21

Американцы под видом борьбы с астероидами милитаризируют космос

По мнению эксперта, американцы активно используют "астероидную шумиху", чтобы под видом борьбы с небесными телами развивать систему контроля в космическом пространстве и вытащить ядерное оружие в космос, передает интернет-издание "ПолитРоссия".
Политическая Экспертиза2 сентября в 07:17

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Газета.Ruвчера в 13:06

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

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RT на русскомвчера в 15:25
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