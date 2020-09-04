Колокольцев заявил об отсутствии данных в деле Навального
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Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что нет криминала в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает издание «Интерфакс». Напомним, оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа.В источнике
С чего всё началось
Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным
Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска.
Интерфаксвчера в 07:27
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