Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что нет криминала в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает издание «Интерфакс». Напомним, оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа.

С чего всё началось Глава МВД РФ не увидел никакого криминала в инциденте с Навальным Мы не видим пока никаких оснований", - заявил Колокольцев "Интерфаксу" в пятницу. Оппозиционеру стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Интерфакс вчера в 07:27