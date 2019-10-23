Политика

Парламентская газетаПарламентская газетаКоломейцев: Госдума рассмотрит на пленарном заседании 4 вопроса по «бюджетному пакету»

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Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 гг. Также будут рассмотрены в первом чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования на ближайшую трехлетку.
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Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС

Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
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Гуллит считает, что гол Промеса в ворота «Челси» не следовало отменять

Экс-футболист «Милана» Руд Гуллит выразил мнение, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес не находился в офсайде в моменте с незасчитанным голом в ворота «Челси» (0:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
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Российские стратеги прилетели в ЮАР

Вести.Ru вчера в 11:35
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В России дан старт предзаказам на смартфон Sony Xperia 5

Как сообщает ToDay News Ufa источник, смартфон, который анонсируют представители компании Sony не так уж оригинален.
ToDay News Ufa вчера в 10:34
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У сериала «Триада» анонсировали 2-й сезон

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Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов

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Взгляд.ру 21 октября в 08:17
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Названы утренние привычки, которые помогут убрать жир на животе

Российская газета вчера в 00:58
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Паралимпийская чемпионка из Бельгии выбрала эвтаназию

Добровольно ушла из жизни с помощью эвтаназии победительница Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт, 23 октября сообщает The Guardian.
Красная весна вчера в 18:20
Политика

В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России

Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.
RT на русском вчера в 18:38
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В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
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ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Силуанов отметил, что возможности отчислять пенсионные взносы и тем самым формировать свои пенсионные права у самих самозанятых есть.
РИА Новости вчера в 05:38
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Антонов оценил планы конгресса США признать «Азов» террористами

Конгресс, по всей видимости, вслед за спецслужбами США, начинает осознавать угрозу, которую представляют "Азов" и контактировавшие с ним американцы.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
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Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
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Глава NASA сообщил дату высадки на Марс

Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
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Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
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Уволенную за интимное фото хотят допросить по делу о порнографии

РЕН ТВ вчера в 14:40
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Группа BTS установила новый мировой рекорд

Южнокорейская группа BTS установила мировой рекорд, став коллективом, который в кратчайшее время набрал один миллион подписчиков на платформе TikTok, сообщает Billboard.
РИА Новости вчера в 22:26
Авто

Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале 2020 года

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Автоновости дня 22 октября в 02:05
Общество

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RT на русском вчера в 15:47
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В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы

В поступившей на склад челябинского предприятия «Южурал-Торг» колбасе обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС).
РБК вчера в 06:02
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС вчера в 12:10
Политика

На Украине предупредили о возможных проблемах с отоплением

«Есть отдельный сценарий, если в случае непродления контракта с Российской Федерацией, в наших запасах газа достаточно, чтобы обеспечить отопление, но фактически нужно будет по-другому эксплуатировать газотранспортную систему, там в некоторых небольших городах могут быть временно какие-то проблемы», — приводит слова украинского политика «РИА новости».
Известия вчера в 10:06
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Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
РИА Новости 22 октября в 01:00
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РИА Новости вчера в 08:43
Общество

Украинцев признали самыми бедными в Европе

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РИА Новости вчера в 14:41
Авто

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Как заявили ее представители, уже с 2025 года бренд будет продавать в России по 100 000 кроссоверов и внедорожников, захватив 5% отечественного рынка.
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Космос

В КФУ астрономы начали отслеживать летящий к Земле астероид

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