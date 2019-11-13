Политика
RT на русскомКоломойский не исключил появления российских танков в Польше
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«Ваше НАТО будет пачкать свои штаны»: Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше
Комсомольская правдавчера в 15:05
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Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Lenta.ru вчера в 21:30
Хоккей
Илья Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем «Лос-Анджелеса» с «Миннесотой» стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава «Кингз» в ближайщем будущем.
Чемпионат 12 ноября в 21:55
Экономика
Предприниматели получат по взносу
Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Экономика
В России резко подешевела свинина
Lenta.ru 12 ноября в 02:31
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 Pro значительно подешевел
Китайский бренд Redmi снизил цены на смартфон Redmi Note 7 Pro на 30 долларов.
UfaTime.ru вчера в 23:37
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Софья Заика впервые рассказала об отношениях с Константином Эрнстом
31-летняя актриса Софья Заика, которая долгое время скрывала свои отношения с продюсером Константином Эрнстом, старшим ее на 27 лет, впервые рассказала о своей семье.
Bimru.ru вчера в 08:07
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность интернет-магазина по сбыту наркотиков
REGNUM вчера в 02:13
Происшествия
Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве
REGNUM вчера в 15:22
Хоккей
Сборная России проиграла команде Канады в матче Суперсерии
Как итог, счет в противостоянии стал 3-2 пользу Канады. 15 ноября россияне проведут еще одну игру против сборной Западной хоккейной лиги.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Комсомольская правда вчера в 16:40
Космос
Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе
Астроном-любитель из крымского поселка Научный Геннадий Борисов, который открыл первую межзвездную комету, открыл новую комету в Солнечной системе.
ТАСС вчера в 22:15
Гаджеты
Motorola представила смартфон razr с гибким экраном
Компания Motorola представила смартфон-раскладушку razr с гибким экраном.
N+1 вчера в 23:48
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости вчера в 04:10
Происшествия
В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП
На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 12 ноября в 03:00
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Игры
Создатели легендарной игры Prey перешли в студию Bethesda
Ситуация принимает забавный оборот, учитывая тот факт, что в прошлом эти две компании разошлись со скандалом, в связи с разногласиями насчет Prey 2. Еще больше удивляет тот факт, что руководителем новой студии от Bethesda стал бывший директор Human head – Крис Райнхарт.
Goroday.ru вчера в 20:17
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12 ноября в 12:09
Происшествия
Ребенок умер в школе в Хабаровске
ТАСС вчера в 22:54
Политика
Правительство Украины отправят в изгнание из-за ошибок Зеленского
Спивак заявил, что 3 ошибки президента состоят в том, что Зеленский не начал уголовное преследование коррупционеров, не провел в жизнь принцип "закон один для всех" и не смог добиться того, чтобы украинцы начали возвращаться из эмиграции.
Утро.ru вчера в 00:30
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК 12 ноября в 04:08
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 12 ноября в 03:31
Наука
Ученые выявили еще одно опасное свойство сахара
Известия вчера в 22:17
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия вчера в 11:36
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59