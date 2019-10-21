Шоу «Квартал 95», которым ранее руководил президент Украины Владимир Зеленский, показало комедийный номер о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Ранее неизвестные сожгли загородный дом Гонтаревой и автомобиль принадлежащий членам ее семьи.

На Украине разгорелся скандал с шоу Зеленского

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