Политика

RT на русскомRT на русскомКоломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
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Коломойский пообещал США «российские танки» под Краковом и Варшавой

РИА Новости18:22

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

RT на русском16:02

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

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Комсомольская правда15:05

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

РБК12:14

Олигарх Коломойский пригрозил НАТО российскими танками в Польше

URA.Ru14:25

Коломойский предрек появление российских танков в Польше

Lenta.ru07:52
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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
Единоборства

Менеджер раскрыл, сколько зарабатывает Хабиб Нурмагомедов

Ризван Магомедов, являющийся менеджером российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, рассказал о гонораре чемпиона UFC в легком весе за последний бой.
РИА Новости 03:30
Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Происшествия

ФСБ изъяла наркотики на 650 млн рублей из интернет-магазина

Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга в крупные города Поволжья, Урала, Сибири, отметила ФСБ.
Ведомости 02:10
Общество

«Просто Игорь»: в Сети высмеяли новое название аэропорта в Челябинске

Процесс монтажа вывески с новым названием аэропорта в Челябинске, которому присвоили имя ученого Игоря Курчатова, стал поводом для обсуждений и шуток в Сети.
РИА Новости 18:37
Происшествия

В колледже в Благовещенске произошла стрельба

В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобрнауки Амурской области.
РИА Новости 21:30
Политика

Рогозин ответил на слова Путина о хищениях на Восточном

Дмитрий Рогозин, возглавляющий ”Роскосмос”, ответил на слова президента России о крупных хищениях на космодроме Восточный.
Южный Федеральный вчера в 07:16
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
BFM.ru 10:22
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытаются урегулировать вопрос с приобретением российских комплексов С-400, заявил 13 ноября журналистам американский лидер.
REGNUM 20:24
Политика

Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал к улучшению отношений между Украиной и Россией и прекращению вооруженного конфликта в Донбассе.
Взгляд.ру 05:55
Кино

Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Фильм Про 05:00
Космос

Астронавты на МКС приступят 15 ноября к ремонту магнитного альфа-спектрометра

В свою очередь Джон Маларски, эксперт по подготовке к работе в открытом космосе, отметил, что в ходе первого выхода в космос астронавтам придется снять защитный чехол спектрометра, закрепленный с помощью шурупов, а затем отбросить его от МКС.
ТАСС вчера в 15:22
Хоккей

«Лос-Анджелес Кингс» собирается вывести Ковальчука из команды

Журналист NHL Эллиотт Фридман в своем микроблоге Twitter сообщил о том, что американский клуб собирается вывести из состава российского игрока Илью Ковальчука.
Bethub.org 04:11
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета 20:23
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Специалисты назвали способствующие набору веса пищевые привычки

Эксперты порекомендовали для похудения, помимо правильного питания и занятия спортом, избавиться от вредных привычек в еде.
Rostov gazeta 07:47
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Происшествия

Историк Соколов захотел помочь с похоронами убитой им аспирантки

Адвокат задержанного по делу об убийстве бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный выразил желание материально помочь с похоронами своей жертвы аспирантки Анастасии Ещенко.
ФедералПресс 20:50
Происшествия

В Бурятии мужчина взорвал в квартире похожий на гранату предмет

Мужчина 27 лет угрожал своей сожительнице нанесением побоев, при этом он показал ей предмет, похожий на гранату.
РБК 21:29
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 10:50
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
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Шоу-бизнес

Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке

Культуромания вчера в 00:13
Игры

Sony PlayStation 5 может получить уникальные картриджи

Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
Ридус вчера в 05:25
Технологии

Хакеры атакуют топливно-энергетические компании РФ чаще всего с помощью фишинга - отчёт

Хакеры чаще всего начинают атаки на российские топливно-энергетические компании через вредоносные письма, замаскированные под деловую переписку, говорится в отчете компании Positive Technologies, который имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:45
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Игры

Создатели оригинальной Prey перешли в новую студию Bethesda

Bethesda основала новую студию Roundhouse в США.
CyberSport.ru 12:49
Армия и оружие

В Белоруссию прибыли первые два истребителя Су-30СМ из России

REGNUM 07:28
Происшествия

Пятилетняя девочка пропала в Крыму

Пятилетняя девочка пропала из дома в селе на севере Крыма. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Политика Сегодня 10:53
Армия и оружие

Авиация РФ начала расширять территории патрулирования в Сирии

Транспортно-боевые вертолеты российской армейской авиации расширяют территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии.
Российская газета вчера в 21:53
Общество

Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
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