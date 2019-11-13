Политика
Газета.RuКоломойский пообещал США появление российских танков в Польше
Олигарх Игорь Коломойский предположил появление российских танков рядом с Краковым и Варшавой. Об этом сообщает The New York Times. По его мнению, это произойдет, если Россия включит Украину в новый Варшавский договор.
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Коломойский рассказал об «испачканных штанишках НАТО» в случае конфликта с Россией
Rambler News Service11:55
Коломойский: Российские танки будут стоять под Варшавой, а ваше НАТО будет пачкать штаны
Военное обозрение08:31
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Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Московский Комсомолец 05:04
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 11:07
Общество
Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз
По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Авто
Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Автоновости дня вчера в 04:35
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Газета.Ru 11:33
Авто
Mazda представила рестайлинговый седан Mazda 2
Японская компания Mazda представила обновлённую версию седана Mazda 2 для Мексики. Об этом сообщается на сайте AutoFile.
REGNUM 07:26
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
RT на русском 07:21
Шоу-бизнес
Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки
Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.
Московский Комсомолец 01:53
Политика
В Кремле оценили предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского
В Кремле заявили, что положительно оценивают инициативу Нурсултана Назарбаева организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.
Москва 24 вчера в 04:59
Армия и оружие
Турция решительно осудила авиаудар Израиля по сектору Газа
Напомним, что в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибло 23 человека, ещё 69 получили ранения.
REGNUM 10:37
Теннис
Даниил Медведев уступил Надалю в матче Итогового турнира АТР
Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
ТАСС Спорт 12:02
Единоборства
Диас вернул фанату деньги за проигранную ставку
Диас отреагировал на сообщение фаната и пообещал ему вернуть проигранную сумму.
Metaratings 12:04
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 06:41
Шоу-бизнес
Плющенко публично поругался с Рудковской на премии Glamour
Евгений Плющенко и Яна Рудковская на премии «Женщина года» по версии Glamour со сцены объявляли победителей и вручали им награды.
Uznayvse.ru 06:50
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Известия 09:54
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 08:55
Финансы
Юань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине
Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.
REGNUM 11 ноября в 01:34
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
РИА Новости 05:18
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:07
Шоу-бизнес
Восстанавливающаяся Анастасия Заворотнюк замечена плавающей в бассейне
Популярная актриса Анастасию Заворотнюк заметили плавающей в бассейне медицинского центра.
Evo-rus.com 10:12
Политика
МИД РФ назвал политизацией ситуацию вокруг «Северного потока-2»
Фото: Илья Питалев / РИА "Новости" Внешнеполитическое ведомство РФ прокомментировало ситуацию вокруг "Северного потока - 2", назвав ее искусственным нагнетанием информационной истерии и политизацией.
РЕН ТВ 09:28
Происшествия
Вандалы в Киеве разрушили витрину магазина российской сети
На магазин российской обувной сети Carlo Pazolini в украинской столице напали вандалы. По данным полиции, витрина была расстреляна.
Взгляд.ру 11:08
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее ремнем
На видео Алексей грубо схватил девочку за руку и прижал к полу, далее отвел ее на кухню и привязал при помощи ремня к батарее.
GreatLove 11:04