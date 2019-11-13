Олигарх Игорь Коломойский предположил появление российских танков рядом с Краковым и Варшавой. Об этом сообщает The New York Times. По его мнению, это произойдет, если Россия включит Украину в новый Варшавский договор.

Космос Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.

Общество Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.

Экономика «Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза» «Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Авто Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.

Происшествия Пятилетняя девочка пропала в Крыму По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Авто Mazda представила рестайлинговый седан Mazda 2 Японская компания Mazda представила обновлённую версию седана Mazda 2 для Мексики. Об этом сообщается на сайте AutoFile.

Шоу-бизнес Садальский рассказал о пытках доцентом Соколовым другой студентки Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram рассказал своим фолловерам о том, что еще полтора года назад в ЖЖ он выкладывал видео Евгения Понасенкова о доценте СпбГУ Олеге Соколове, его долгих судах с ним, а также об истязании другой студентки, которое произошло 11 лет назад.

Политика В Кремле оценили предложение Назарбаева о встрече Путина и Зеленского В Кремле заявили, что положительно оценивают инициативу Нурсултана Назарбаева организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в Казахстане.

Армия и оружие Турция решительно осудила авиаудар Израиля по сектору Газа Напомним, что в результате авиаударов Израиля по сектору Газа погибло 23 человека, ещё 69 получили ранения.

Теннис Даниил Медведев уступил Надалю в матче Итогового турнира АТР Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.

Единоборства Диас вернул фанату деньги за проигранную ставку Диас отреагировал на сообщение фаната и пообещал ему вернуть проигранную сумму.

Экономика «Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2 Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.

Шоу-бизнес Плющенко публично поругался с Рудковской на премии Glamour Евгений Плющенко и Яна Рудковская на премии «Женщина года» по версии Glamour со сцены объявляли победителей и вручали им награды.

Армия и оружие У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.

Общество В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки» Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.

Политика Правительство Молдавии отправили в отставку Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».

Финансы Юань укрепился на прошедшей неделе к валютной корзине Сводный индекс обменного курса, который отражает крепость юаня относительно валютной корзины составил 91,88 на 8 ноября, что на 0,7 пункта выше, чем неделей ранее.

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Политика Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Восстанавливающаяся Анастасия Заворотнюк замечена плавающей в бассейне Популярная актриса Анастасию Заворотнюк заметили плавающей в бассейне медицинского центра.

Политика МИД РФ назвал политизацией ситуацию вокруг «Северного потока-2» Фото: Илья Питалев / РИА "Новости" Внешнеполитическое ведомство РФ прокомментировало ситуацию вокруг "Северного потока - 2", назвав ее искусственным нагнетанием информационной истерии и политизацией.

Происшествия Вандалы в Киеве разрушили витрину магазина российской сети На магазин российской обувной сети Carlo Pazolini в украинской столице напали вандалы. По данным полиции, витрина была расстреляна.