Политика

Газета.RuГазета.RuКоломойский пообещал США появление российских танков в Польше

Олигарх Игорь Коломойский предположил появление российских танков рядом с Краковым и Варшавой. Об этом сообщает The New York Times. По его мнению, это произойдет, если Россия включит Украину в новый Варшавский договор.
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