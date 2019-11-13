Политика

REGNUMREGNUMКоломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России". Он добавил, что если Украина вернётся к России, то российские танки могут оказаться в Польше.
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