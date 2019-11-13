Политика
REGNUMКоломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России". Он добавил, что если Украина вернётся к России, то российские танки могут оказаться в Польше.
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«Ваше НАТО будет пачкать свои штаны»: Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше
Комсомольская правда15:05
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Финансы
Минфин назвал бюджетную политику России стабильной
Бюджетная политика в России является стабильной и не несет значимых инфляционных рисков.
Технологии
Microsoft готовит к выходу Windows 10 November 2019 Update
Стало известно, что с 13 ноября ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно для скачивания участникам программы Windows Insider в ветке Release Preview Ring.
Политика
Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии
России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Политика
Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
Экономика
Депутаты предложили сахалинскому правительству увеличить финансирование на строительство
Двенадцать государственных программ обсудили депутаты на комитете по экономическому развитию при рассмотрении проекта закона о бюджете Сахалинской области на трехлетний период.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания
Арестованный после убийства невесты историк Олег Соколов отказался от использованного ранее конституционного права не свидетельствовать против себя и дал следствию полные показания.
Армия и оружие
В концерне «Калашников» рассказали о достоинствах автомата АК-308
Новейший российский автомат АК-308 был разработан для поставок за рубеж, однако он может заинтересовать и отечественных заказчиков.
Авто
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Впервые АВТОВАЗ перешел на принципиально новый уровень выпуск автомобилей семейства Lada Vesta, об этом сообщили в пресс-службе производителя.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Кино
Disney нашла актёра на роль принца Эрика в игровом фильме «Русалочка»
Компания Disney нашла актёра на роль принца Эрика в предстоящем игровом фильме «Русалочка». Об этом 13 ноября сообщил портал The Wrap.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве задержали в Холмском районе
Как сообщают в областном следкоме, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей Холмского района, сотрудников полиции, а также следователя-криминалиста отдела криминалистики следственного управления.
Армия и оружие
На Украине началась подготовка к отмене призыва в армию
Министерство обороны Украины начало подготовку к отмене срочной службы в армии.
Шоу-бизнес
Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан
Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Забайкальском крае
Четыре человека погибли и двое получили травмы при столкновении двух иномарок на трассе в Забайкальском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел
Смартфон Redmi Note 7 Pro рекордно подешевел до 140 долларов, хотя его до этого предлагали за 170 долларов.
Наука
Учеными раскрыто появление инфекции, пожирающей людей живьем
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Здоровье
Глава Центра трансплантации почки: В России ребенка легче похоронить, чем лечить
Заведующий отделением трансплантации почки Российской детской клинической больницы (РДКБ) Алексей Валов рассказал, что денег на лечение детей, которым необходима трансплантация почки, в государстве нет.
Происшествия
В Ростовской области задержали главу местного управления ФСИН
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал «Говорит Москва» об инциденте.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.