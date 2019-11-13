Политика

REGNUMREGNUMКоломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России". Он добавил, что если Украина вернётся к России, то российские танки могут оказаться в Польше.
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Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

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Олигарх Коломойский пригрозил НАТО российскими танками в Польше

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«Ваше НАТО будет пачкать свои штаны»: Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше

Комсомольская правда15:05

Коломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы

REGNUM09:53

Коломойский предрек появление российских танков в Польше

Lenta.ru07:52
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Транспорт

Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург

RT на русском 11:44
Энергетика

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Гаджеты

Huawei представила российскую версию смартфона Honor 20S

Суббренд компании Huawei Honor официально представил в России смартфон Honor 20S.
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Политика

В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа

Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Политика

Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне.
РИА Новости 15:14
Политика

Турция депортировала в Данию подозреваемого в терроризме

Турция депортировала в Данию 28-летнего палестинца с датским подданством Ахмада Салема эль-Хая, участвовавшего в военных действиях в Сирии на стороне террористических формирований.
ТАСС 11 ноября в 17:48
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Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для селянок

Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
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Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом

Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
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Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье

Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
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Жертву историка-расчленителя Соколова застрелили во сне

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Политика

Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
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Политика

Эрдоган осудил слова Макрона о коме НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находит неприемлемыми слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коме.
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Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Общество

На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко

Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
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Происшествия

В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 12:25
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КДК РФС дисквалифицировал Гончаренко на два матча

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Сбежавшие на Урале от матери дети не хотят жить с отцом

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Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны

Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
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Футбол

Возле стадиона «Ювентуса» появился оскорбляющий Балотелли баннер

Возде «Альянц Стэдиум» был вывешен баннер: «Марио, ты прав, ты африканец».
ODDS.ru 13:31
Кино

Режиссёр сообщил о завершении съёмок девятого «Форсажа»

Об официальном окончании съёмок сообщил в Twitter режиссёр экшен-картины Джастин Лин. Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съёмочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса, — написал кинематографист.
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Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
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«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
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Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.
РБК 14:51
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Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
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Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

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Анастасию Заворотнюк видели плавающей в бассейне

Некоторые российские СМИ разместили у себя информацию о том, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя намного лучше и даже уже была замечена плавающей в бассейне.
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На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
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Люди с возрастом приобретают способность распознавать эмоции собак

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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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