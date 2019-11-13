Политика
REGNUMКоломойский пообещал США «российские танки» возле Кракова и Варшавы
Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии: "Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России". Он добавил, что если Украина вернётся к России, то российские танки могут оказаться в Польше.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ваше НАТО будет пачкать свои штаны»: Коломойский пригрозил Западу российскими танками в Польше
Комсомольская правда15:05
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 15:31, Ашберн
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
RT на русском 11:44
Энергетика
МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Гаджеты
Huawei представила российскую версию смартфона Honor 20S
Суббренд компании Huawei Honor официально представил в России смартфон Honor 20S.
ITZine.ru 09:09
Политика
В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
РИА Новости 10:11
Политика
Путин назвал отношения России и Китая прочными и стабильными
Президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая прочны, стабильны и не подвержены влиянию извне.
РИА Новости 15:14
Политика
Турция депортировала в Данию подозреваемого в терроризме
Турция депортировала в Данию 28-летнего палестинца с датским подданством Ахмада Салема эль-Хая, участвовавшего в военных действиях в Сирии на стороне террористических формирований.
ТАСС 11 ноября в 17:48
Политика
Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
RT на русском 13:47
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для селянок
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в сельской местности.
Вечерняя Москва вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Похудевшая Анастасия Волочкова напугала изможденным видом
Похудевшая Анастасия Волочкова, переборщившая с диетами, напугала фанатов своим изможденным и болезненным видом.
Актуальные Новости 09:38
Происшествия
Мужчина с ножом напал на детей и учительницу на Ставрополье
Учительница начальных классов Мария Аксакалова, возвращаясь с работы, увидела, как на детской площадке мужчина запугивал детей ножом.
Известия 14:42
Политика
Зеленский подписал закон для защиты обличителей коррупции
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит обеспечить гарантии и защиту прав лиц, сообщивших о совершении преступления, связанного с коррупцией.
Известия 14:51
Политика
Эрдоган осудил слова Макрона о коме НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что находит неприемлемыми слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что НАТО находится в коме.
Вестник Кавказа 15:18
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости 08:25
Общество
На Украине освободили организатора «убийства» на Бабченко
Киевский апелляционный суд освободил директора оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа, которого обвиняли в организации покушения на жизнь российского журналиста Аркадия Бабченко.
РБК 15:05
Происшествия
В Псковской области проверят видео об обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета 11:11
Футбол
КДК РФС дисквалифицировал Гончаренко на два матча
Свободная Пресса 07:30
Происшествия
Суд арестовал главу ростовского ГУ ФСИН по делу о разглашении гостайны
Суд в Ростове-на-Дону санкционировал арест главы ГУФСИН России по Ростовской области Муслима Даххаева, сообщил журналистам судья после заседания.
РИА Новости 13:44
Футбол
Возле стадиона «Ювентуса» появился оскорбляющий Балотелли баннер
Возде «Альянц Стэдиум» был вывешен баннер: «Марио, ты прав, ты африканец».
ODDS.ru 13:31
Кино
Режиссёр сообщил о завершении съёмок девятого «Форсажа»
Об официальном окончании съёмок сообщил в Twitter режиссёр экшен-картины Джастин Лин. Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съёмочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса, — написал кинематографист.
News.ru вчера в 04:09
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
РБК 12:44
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, «пришел в себя» и участвует в следственных действиях, сообщил РБК его адвокат Александр Почуев.
РБК 14:51
Политика
Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM 15:10
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк видели плавающей в бассейне
Некоторые российские СМИ разместили у себя информацию о том, что популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк стала чувствовать себя намного лучше и даже уже была замечена плавающей в бассейне.
Ugpressa.ru 11:41
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Наука
Люди с возрастом приобретают способность распознавать эмоции собак
Ugpressa.ru вчера в 07:28