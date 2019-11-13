Политика

РИА НовостиРИА НовостиКоломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
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