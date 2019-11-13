Политика
РИА НовостиКоломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
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Футбол
Давид Вилья объявил о завершении карьеры
Экономика
В России с августа обанкротились 90 застройщиков
С августа в России банкротами признали 90 девелоперов.
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Операция проводилась специалистами в одной из клиник Москвы, медикам удалось вывести из конечностей синтол и другие вещества.
Политика
Киев разработал концепцию правосудия для возвращения Донбасса и Крыма
Концепция национальной модели переходного правосудия, которое должно действовать в рамках возвращения территорий Донбасса и Крыма уже разработана, сообщила в среду на брифинге первый заместитель "постпреда президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Дарья Свиридова.
Культура
HBO может возродить сериал «Друзья»
Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.
Общество
Губернаторам в регионах дадут право регулировать поток мигрантов
По правилам, действующим в настоящее время, главы субъектов федерации могут регулировать численность гастарбайтеров за счет изменения стоимости патентов или запрета на определенные виды деятельности.
Политика
WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
Шоу-бизнес
Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест
На сегодняшний день у Заворотнюк-старшей накопилось 332 штрафа. Пока они не оплачены, женщине грозит срок.
Общество
Во ВШЭ извинились перед профессором, назвавшим русский язык «убогим»
В конце октября Гусейнов опубликовал в фейсбуке пост, в котором возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык "клоачным и убогим".
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Политика
Трамп пригрозил Китаю пошлинами за срыв торговой сделки
США ждут в ближайшее время заключения торговой сделки с Китаем, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Здоровье
В Минздраве назвали 5 показателей здорового образа жизни
Показателем здорового образа жизни стала физактивность, включающая ходьбу в стандартном темпе не меньше 1 ч ежедневно.
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Происшествия
СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
Заместитель генерального директора по производству ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие Роскосмоса) Вадим Небога погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в пресс-службе РКЦ.
Происшествия
Задержан объявленный в розыск вместе с экс-мэром Истры бизнесмен
Сотрудники правоохранительных органов задержали скрывавшегося от следствия и объявленного в международный розыск с экс-мэром Истры Андреем Вихаревым предпринимателя Алексея Деньгина.
Экономика
Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в бюджет 2019 года
Госдума на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении проект поправок к бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
СМИ узнали о смене командующего группировкой российских войск в Сирии
В Сирии поменялся командующий российской группировкой войск.
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Общество
Суд вернул Максаковой квартиру в центре Москвы
Пресненский столичный суд удовлетворил иск вдовы экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, оперной певицы Марии Максаковой о признании незаконным договора дарения квартиры в центре Москвы.
Общество
В Россию придет зимнее бабье лето
Жителей Центральной России на этой неделе ожидает зимнее бабье лето — теплая погода и 5-7 градусов выше нуля.
Общество
Сбербанк опробует доставку карт клиентам
Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным
Политик подчеркнул, что отдельная личная встреча Путина и Зеленского нужна для урегулирования ситуации в отношениях двух стран.
Единоборства
Магомедшарипов и Волков поднялись в рейтинге UFC
Российские бойцы Забит Магомедшарипов и Александр Волков поднялись в рейтинге UFC в своих весовых категория, информирует сайт промоушена.
Экономика
ФАС одобрила ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство "Ростелекома" о консолидации Tele2, говорится в решении ведомства по результатам рассмотрения ходатайства.