Политика
Lenta.ruКоломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом. Об этом он рассказал в интервью американской газете The New York Times.
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Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
РИА Новости 05:18
Кино
HBO может снять продолжение «Друзей»
Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
ТАСС 03:25
Происшествия
В «Артеке» скончалась 15-летняя девочка
Главное следственное управление СК по Республике Крым возбудило уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы, отдыхавшей в международном детском центре "Артек".
Российская газета 03:04
Происшествия
Задержан начальник ГУ ФСИН по Ростовской области
В Ростове задержали начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева.
Российская газета 04:48
Происшествия
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Общество
На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
РИА Новости вчера в 23:36
Армия и оружие
Рособоронэкспорт покажет Су-57Э на выставке в Дубае
Рособоронэкспорт (входит в Ростех) на выставке Dubai Airshow в ноябре покажет новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
РИА Новости 04:10
Спорт
Глава WADA допускает отстранение России от мирового спорта
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал информацию о манипуляциях данными московской антидопинговой лаборатории.
Москва 24 04:44
Экономика
Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам
Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка.
Ведомости 05:22
Авто
Российский Subaru Forester обновился и подорожал
Subaru Forester для российского рынка слегка обновился к новому модельному году: для кроссовера предлагают диски нового дизайна, а палитра цветов пополнилась темно-серым оттенком Magnetite Gray Metallic.
Motor 05:14
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Происшествия
В Польше тела двух украинцев обнаружили в морозилке для фруктов
В Польше в холодильной камере для хранения фруктов обнаружены тела граждан Украины 26 и 48 лет. Об этом со ссылкой на RMF24 пишет Lenta.
Газета Кемерова вчера в 23:24
Общество
NBC уличил сотрудницу Госдепа в подделке обложки Time со своим фото
Высокопоставленная сотрудница администрации президента США приукрасила своё резюме информацией о несуществующем профессиональном опыте и даже создала фальшивую обложку журнала Time со своим лицом на ней.
News.ru 06:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал предложение своей возлюбленной
Дмитрий Шепелев, бывший муж покойной Жанны Фриске, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, Екатерине Тулуповой.
Татарстан Сегодня 03:52
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Космос
На Марсе произошли необъяснимые выбросы кислорода
Ранее ученые обнаружили на Марсе выбросы метана. Количество газа возрастало и падало вне зависимости от известных внешних обстоятельств.
МИР 24 00:49
Политика
Оппозиция заблокировала трибуну Рады из-за закона о рынке земли
Фракция "Оппозиционная платформа – за жизнь" заблокировала трибуну Верховной рады Украины во время рассмотрения законопроекта об отмене моратория на продажу сельхозземель, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:07
Политика
Названо число переехавших в российский Крым украинцев
С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
Lenta.ru 04:51
Культура
Джон Ледженд стал самым желанным мужчиной по версии People
Певец Джон Леджент стал самым желанным мужчиной по версии People.
Народные новости 04:58
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.
Российская газета 04:48
Общество
Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции
Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
RT на русском 05:31
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Известия вчера в 14:11
Авто
Land Rover анонсировал совершенно новый Range Rover Crossover
Британский автопроизводитель выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году.
SpeedMe 10 ноября в 12:50
Общество
Медведев пообщался с жителями села Санниково
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после совещания, посвященного развитию сельских территорий, пообщался с жителями села Санниково в Алтайском крае.
ТАСС 03:23
Политика
МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН
В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Космос
Астероид сменил название из-за отсылок к нацистам
12 ноября 2019 года команда миссии НАСА "Новые горизонты" присвоила астероиду со сложным кодовым названием (486958) 2014 MU69 официальное наименование Аррокот (Arrokoth).
Вести.Наука 04:12