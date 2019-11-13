Политика

BFM.ruBFM.ruКоломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью The New York Times.
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Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
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