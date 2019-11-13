Политика
BFM.ruКоломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью The New York Times.
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Политика
Фракция «Слуга народа» заблокировала трибуну Рады
Фракция президента Украины Владимира Зеленского заблокировала трибуну Верховной рады Украины с тем, чтобы не допустить срыва своими оппонентами рассмотрения законопроекта, который снимет запрет на продажу земли.
Происшествия
СК заинтересовался детьми, 10 лет прожившими затворниками на Урале
В городе Усть-Катав Челябинской области организована проверка по факту гибели женщины, сгоревшей в частном доме после ухода из дома троих детей.
Политика
На вопрос об импичменте Трампа глава Пентагона ответил по-русски
Глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы американских журналистов об импичменте действующего президента Дональда Трампа, проявил минимальное знание русского языка, пишет РИА Новости.
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Уголовное дело о смерти девочки в детском лагере «Артек» передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
Происшествия
Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Общество
Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери
После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Происшествия
Сразу две машины застряли под «мостом глупости» в Петербурге
Две машины за один день застряли под знаменитым «мостом глупости» в Санкт-Петербурге.
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Армия и оружие
В Сирии сменился командующий российской группировкой войск
Замглавы Генштаба РФ генерал-лейтенант Александр Чайко назначен командующим российской группировкой войск в Сирии.
Кино
Ремейку «Русалочки» нашли нового принца Эрика
Происшествия
Обвиняемый в угрозах судье Криворучко признал вину
Сергей Половец, обвиняемый в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко полностью признал вину и решил сотрудничать со следствием.
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Политика
В Кремле приняли к сведению идею праздновать окончание стояния на Угре
Предложение губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о признании дня победного окончания стояния на реке Угре — 11 ноября — памятной датой России принято к сведению в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 ноября.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
Общество
Путин наградил орденом Бориса Ротенберга
Орденом Александра Невского награждают за особые личные заслуги в государственном строительстве, укреплении международного авторитета России, обороноспособности страны, экономике, науке, образовании, культуре и другой общественно полезной деятельности.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике
Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Политика
На Украине пообещали ответить на запуск поездов по Крымскому мосту
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
Армия и оружие
Эксперт рассказал о «позорном поражении» США в Сирии
Эксперт из РАРАН Константин Сивков рассказал о скором «позорном поражении» армии США в Сирии.
Гаджеты
Seagate представила док-станцию для геймеров
Производитель Seagate представил два продукта для улучшения дисковой подсистемы.
Политика
Правительство Молдавии отправили в отставку
Молдавский парламент отправил в отставку правительство республики во главе с премьером страны Майей Санду, передает «Интерфакс».
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Политика
Ветеран ФСБ: шпион пытался попасть на орбитальную станцию СССР
Советские спецслужбы пресекли попытку западного шпиона проникнуть на советскую орбитальную станцию под видом космонавта.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.