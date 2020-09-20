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РИА Новости
РИА Новости 

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

Колонна из 10 БТР проследовала по проспекту Победителей в сторону президентской резиденции - дворца Независимости в Минске, в центре которого ожидается несанкционированный митинг оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колонна спецтехники прибыла в район Дворца независимости в Минске

В преддверии очередного митинга оппозиции в район площади Государственного флага и Дворца независимости в Минске прибыли колонна милицейской спецтехники и грузовик внутренних войск, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:12
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РИА Новости

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

РИА Новости07:34
RT на русском

В район Дворца независимости в Минске прибыла спецтехника

RT на русском05:46
ТАСС

В Минске колонна из десятков тысяч манифестантов двинулась к резиденции Лукашенко

ТАСС08:43
Lenta.ru

На крыше резиденции Лукашенко заметили снайперов

Lenta.ru07:34
РБК

К центру Минска прибыла спецтехника

РБК06:02
Коммерсантъ

В центр Минска стянуты автобусы с силовиками, БТР и спецтехника

Коммерсантъ05:22
Газета.Ru

К дворцу Независимости в Минске прибыла спецтехника

Газета.Ru04:22
КП - Беларусь

Дворец Независимости снова охраняют военные БТРы

КП - Беларусь08:50

Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН

Российский лидер Владимир Путин записал видеовыступление для Генассамблеи ООН, сообщает ТК «Россия 1». Как видно на кадрах видео, глава государства записал обращение на фоне баннера «Общее будущее общими силами».
Моя Москва.онлайн07:41
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В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ruвчера в 06:11
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Уфа — ЦСКА 0:1

В девятом туре клуб на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". Ранее "Уфа" и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ.
Газета.Ru08:52