Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКолонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Колонна американских военных вернулась из Ирака в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на государственный телеканал Syria TV. Как отмечается, военнослужащие страны вступили на территорию САР через незаконный погранпереход аль-Валид.
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