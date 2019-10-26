Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКолонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Колонна американских военных вернулась из Ирака в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на государственный телеканал Syria TV. Как отмечается, военнослужащие страны вступили на территорию САР через незаконный погранпереход аль-Валид.
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СМИ: колонна американских ВС вернулась в Сирию с территории Ирака

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В Сирии сообщили о возвращении американских военных из Ирака

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SANA сообщила о возвращении американской колонны в Сирию из Ирака

РБК08:16

В Сирии заметили колонну войск США, вернувшуюся в Хасаку для помощи курдским радикалам

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
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Режиссер заявил, что персонаж отлично вписывается в сюжет, в котором сказано, что роботы в ленте носят костюмы из человеческой кожи, также подверженные старению.
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Курсы доллара и евро на 25 октября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 63,86 рубля.
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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

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Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
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Траур по погибшим в ДТП в Алтайском крае объявлен 28 октября

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Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
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Полиция британского Эссекса сообщила о предъявлении обвинения в непредумышленном убийстве 25-летнему Морису Робинсону из Северной Ирландии.
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Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
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Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
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В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
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