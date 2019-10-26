Армия и оружие
Газета.RuКолонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака
Колонна американских военных вернулась из Ирака в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на государственный телеканал Syria TV. Как отмечается, военнослужащие страны вступили на территорию САР через незаконный погранпереход аль-Валид.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Авто
Haval может начать выпуск кроссовера Haval H5 в РФ
Автоновости дня вчера в 07:38
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Здоровье
Горизонты онкопомощи (лекция)
Главный онколог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Андрей Каприн поделился опытом борьбы с данной проблемой в мире и рассказал, как устроена структура онкологической службы в России.
Вести.Финанс вчера в 17:40
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Фигурное катание
Авербух назвал выступление Медведевой катастрофически слабым
Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух поделился мнением о короткой программе россиянки Евгении Медведевой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 19:45
Футбол
Слуцкий прокомментировал отстранение нагрубившего ему игрока
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий признал, что команде будет тяжело компенсировать потерю полузащитника Ришедли Базура, которого российский наставник выгнал с тренировки за конфликт с партнёром и с самим наставником.
RT на русском 03:47
Происшествия
Поиски пропавшего самолета в Пермском крае приостановлены
Спасатели приостановили до утра поиски пропавшего в субботу легкомоторного самолета в Пермском крае.
ТАСС 10:44
Кино
Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в новой части
Режиссер заявил, что персонаж отлично вписывается в сюжет, в котором сказано, что роботы в ленте носят костюмы из человеческой кожи, также подверженные старению.
RuNews24.ru 06:08
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Финансы
Курсы доллара и евро на 25 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 63,86 рубля.
Банки.ру вчера в 01:00
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
РИА Новости 12:26
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
Субботняя встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Роман Еременко (41-я и 79-я минуты).
РИА Новости 14:01
Происшествия
Траур по погибшим в ДТП в Алтайском крае объявлен 28 октября
День траура объявлен 28 октября в Алейском районе Алтайского края после ДТП с участием двух микроавтобусов в Топчихинском районе, где погибли восемь человек, сообщил в субботу ТАСС заместитель председателя правительства края Игорь Степаненко.
ТАСС 07:16
Общество
Диетолог назвала продукты, которые вызывают больше всего отравлений
Испанский диетолог Мария Мерино назвала продукты, которые чаще всего вызывают отравления. Об этом сообщает La Vanguardia.
Газета.Ru 12:27
Происшествия
12 человек пострадали из-за взрыва газа в кафе Улан-Удэ
Из-за взрыва бытового газа в одном из кафе Улан-Удэ пострадали 12 человек, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева.
Коммерсантъ вчера в 23:58
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 24 октября в 14:06
Происшествия
В Британии предъявили обвинение водителю фургона с 39 телами
Полиция британского Эссекса сообщила о предъявлении обвинения в непредумышленном убийстве 25-летнему Морису Робинсону из Северной Ирландии.
Московский Комсомолец 12:45
Автоспорт
Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при Мексики
Немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель стал первым во второй практике перед этапом Гран-при "Формулы-1", который пройдет в мексике.
Газета.Ru вчера в 18:00
Армия и оружие
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Происшествия
СК назвал имя подозреваемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье
Красная весна вчера в 12:15
Космос
Ученые создают надувной бублик для полета на край Солнечной системы
Рамблер 22 октября в 08:02
Происшествия
Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку
Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер 24 октября в 13:47
Происшествия
В Кировской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Четыре человека погибли, еще девять пострадали при столкновении микроавтобуса с легковой автомашиной в Кировской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 11:48
Здоровье
Симптомы рака, которые появляются за 5 лет до заболевания, назвали онкологи
VistaNews 23 октября в 20:40