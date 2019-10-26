Колонна американских военных вернулась из Ирака в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на государственный телеканал Syria TV. Как отмечается, военнослужащие страны вступили на территорию САР через незаконный погранпереход аль-Валид.

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

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