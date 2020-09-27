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VSE42.RU
VSE42.RU

Колонна из десяти БТР приехала к резиденции Лукашенко в Минске

Колонна, состоящая из десяти бронетранспортеров, приехала к территории минского Дворца независимости, где сегодня планируется проведение несанкционированного митинга белорусской оппозиции.В источнике
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Вести.Ru

В район площади Победы в Минске перебросили водометы

Вести.Ru10:12
Московский Комсомолец

В центре Минска появились кордоны милиции

Московский Комсомолец05:07
Lenta.ru

В центр Минска начали стягивать войска

Lenta.ru05:45
РЕН ТВ

БТР и военная техника приехали к дворцу Независимости в Минске

РЕН ТВ05:24
Эхо Москвы

В центр Минска в преддверии очередного марша протеста стянута спецтехника и личный состав силовых подразделений

Эхо Москвы06:10
РБК

К Дворцу независимости в Минске стянули военную технику

РБК08:21
РИА Новости

К Дворцу независимости в Минске приехала колонна БТР

РИА Новости05:10
КП - Беларусь

В Минске к Дворцу Независимости прибыла колонна БТР

КП - Беларусь07:04

В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
5,3K

ЕС не банкомат: Боррель призвал Украину самостоятельно решать проблемы

Panoramic / ZUMAPRESS.com Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил Киев не ждать, что проблемы страны решатся с помощью применения внешних сил.
РЕН ТВ25 сентября в 12:14
1,1K