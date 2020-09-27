Колонна из десяти БТР приехала к резиденции Лукашенко в Минске
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Колонна, состоящая из десяти бронетранспортеров, приехала к территории минского Дворца независимости, где сегодня планируется проведение несанкционированного митинга белорусской оппозиции.В источнике
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«Народная инаугурация» прошла без Лукашенко: митингующие обошли резиденцию стороной
Московский Комсомолец09:44