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VSE42.RU
VSE42.RU

Колонна из десяти БТР приехала к резиденции Лукашенко в Минске

Колонна, состоящая из десяти бронетранспортеров, приехала к территории минского Дворца независимости, где сегодня планируется проведение несанкционированного митинга белорусской оппозиции.В источнике
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РЕН ТВ

БТР и военная техника приехали к дворцу Независимости в Минске

РЕН ТВ05:24
РБК

К Дворцу независимости в Минске стянули военную технику

РБК08:21
Lenta.ru

В центр Минска начали стягивать войска

Lenta.ru05:45
Вести.Ru

Резиденцию Лукашенко взяли под охрану бронемашины

Вести.Ru05:40
Московский Комсомолец

«Народная инаугурация» прошла без Лукашенко: митингующие обошли резиденцию стороной

Московский Комсомолец09:44
Эхо Москвы

В центр Минска в преддверии очередного марша протеста стянута спецтехника и личный состав силовых подразделений

Эхо Москвы06:10
РИА Новости

К Дворцу независимости в Минске приехала колонна БТР

РИА Новости05:10
КП - Беларусь

В Минске к Дворцу Независимости прибыла колонна БТР

КП - Беларусь07:04

Академик: Смертность от ВИЧ в России достигла максимума за пять лет

Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора отметил, что число зараженных и смертность от ВИЧ растут в последние несколько лет.
Росбалт01:55
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Полные амбары: США признали господство России на мировом рынке пшеницы

Как отмечает издание, за последние десятилетия дешевая пшеница позволила России "отвоевать существенную долю на экспортном рынке у Соединенных Штатов и Евросоюза и занять господствующие позиции в таких странах, как Египет, где в этом году Москва выиграла до 80% тендеров".
РИА Новости01:00
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Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция

Список граждан, которым рекомендовано соблюдать самоизоляцию, расширен: в него вошли беременные и люди с рядом болезней, сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости25 сентября в 09:23
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В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан РФ вырастут на 5%

Москва, 27 сентября 2020, 08:29 — REGNUM В 2021 году тарифы на электроэнергию для граждан в Российской Федерации вырастут на 5%. Такие данные следуют из подготовленного Министерством экономического развития России прогноза социально-экономического развития страны на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
REGNUM01:29
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