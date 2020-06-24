Общество
ВедомостиНа Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов. Первоначально парад планировалось традиционно провести 9 мая.
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Финансы
Россияне снова начали пополнять валютные вклады
Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
Политика
В Москве завершился парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.
Компания 05:14
Общество
Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 03:28
Здоровье
В Башкирии в сезон клещей пропал иммуноглобулин против энцефалита
В Башкирии возник дефицит иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита.
ProUfu.ru 04:44
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 22:50
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Армия и оружие
ВСУ за сутки трижды открывали огонь по ДНР
Новостной фронт вчера в 02:33
Общество
«Майкл Джексон»: Ургант высмеял идею переименовать в США эскимо
Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала прокомментировал намерение переименовать в США эскимо, предложив "новое название" для мороженого.
РИА Новости 22 июня в 21:17
Здоровье
О заполненных больницах Екатеринбурга рассказал на пресс-конференции после выписки Евгений Ройзман
По словам бывшего мэра Екатеринбурга, врачи всерьез обеспокоены массовым выходом жителей Екатеринбурга из самоизоляции.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 04:18
Общество
Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Здоровье
С 25 июня в Петербурге снимут запрет на плановую госпитализацию
По сообщению правительства Санкт-Петербурга, главный санитарный врач города Наталия Башкетова 23 июня подписала постановление, которое снимает некоторые ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
RuNews24.ru 04:03
Политика
У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
Газета.Ru 04:15
Культура
Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома»
Ранее Lego выпустила конструктор-перевертыш по мотивам сериала «Очень странные дела», модель «Звездного разрушителя» больше метра длиной и даже линейку Dots, детали из которой можно использовать в дизайне и декоре.
Афиша Daily 05:13
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество
Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что размер МРОТ в России остаётся недостаточным. По её словам, его повышение — стратегическая задача.
News.ru 22 июня в 09:07
Шоу-бизнес
Охлобыстин вспомнил последний разговор с Ефремовым
RuNews24.ru вчера в 06:00
Футбол
Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему премьер-лига не приняла самостоятельно решение перенести матч «Сочи» — «Ростов» (1:10).
Спорт-Экспресс вчера в 13:22
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 22 июня в 02:06
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Экономика
Голикова сочла маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок, назвала маленьким доход россиян, которые получают среднюю зарплату по стране.
Профиль 22 июня в 14:22
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Политика
Трамп до конца года приостановил выдачу некоторых рабочих виз
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил и расширил приостановку выдачи некоторых категорий виз до конца этого года, чтобы американцы первыми получили преференции по мере восстановления от экономических последствий пандемии коронавируса.
RuNews24.ru 22 июня в 21:23
Политика
Парад Победы пройдет сегодня на Красной Площади в Москве
Проведение парада приурочено к дате исторического парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Авиаград Жуковский 02:10