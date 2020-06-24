На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. В нем принимают участие 13 000 военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 самолетов и вертолетов. Первоначально парад планировалось традиционно провести 9 мая.

Финансы Россияне снова начали пополнять валютные вклады Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках. 683

Общество Врач предостерег от ношения маски на подбородке Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. 506

Экономика «Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. 285

Политика В Москве завершился парад Победы На Красной площади в Москве завершился парад в честь 75-летия Победы советских солдат в Великой Отечественной войне.

Общество Лукашенко прибыл на парад и сел на трибунах недалеко от Путина Президент Белоруссии Александр Лукашенко, приглашенный на парад в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сел на трибунах недалеко от президента России Владимира Путина. 1

Здоровье О заполненных больницах Екатеринбурга рассказал на пресс-конференции после выписки Евгений Ройзман По словам бывшего мэра Екатеринбурга, врачи всерьез обеспокоены массовым выходом жителей Екатеринбурга из самоизоляции.

Общество Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.

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Политика У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства. 8

Культура Lego все-таки выпустит конструктор «Один дома» Ранее Lego выпустила конструктор-перевертыш по мотивам сериала «Очень странные дела», модель «Звездного разрушителя» больше метра длиной и даже линейку Dots, детали из которой можно использовать в дизайне и декоре.

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Энергетика Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня. 19

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.

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