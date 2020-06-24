Общество
РЕН ТВКолонна парада Победы выдвинулась на Красную площадь
Колонна военной техники и парадные расчеты выдвинулись на Красную площадь для участия в торжественном шествии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад в самом сердце столицы примет российский президент Владимир Путин.
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Колонна военной техники выдвинулась на Красную площадь для участия в Параде Победы
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