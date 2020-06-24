Колонна военной техники и парадные расчеты выдвинулись на Красную площадь для участия в торжественном шествии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад в самом сердце столицы примет российский президент Владимир Путин.

Политика Парад Победы проходит на Красной площади На Красной площади начался Парад Победы. Дата проведения приурочена к годовщине исторического Парада победителей в 1945 году. 1,9K

Общество Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. 2,5K

Авто Segway сворачивает производство электроскутеров Компания Segway объявила о снятии с производства балансирующих электроскутеров.

Общество 7 176 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки 7 176 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 396

Политика Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы поприветствовал каждого ветерана, пожав им руку. 1

Общество Президент подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми Для соцподдержки и сохранения доходов семей с детьми глава государства поручил произвести единовременную выплату гражданам РФ, проживающим на территории России, у которых есть дети до 16 лет, имеющие гражданство РФ, по 10 000 рублей на каждого ребенка. 4,8K

Политика Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова. 199

Энергетика Глава правительства РФ увеличил субсидию по переводу автомобиля на газ Москва, 21 июня 2020, 13:14 — REGNUM Постановление об увеличении доли субсидии на расходы бизнеса и граждан при переводе автомобилей с бензина на газ подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин. 532

Общество Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие» Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели. 2

Общество Число заболевших COVID-19 в России превысило 600 тыс За прошедшие сутки в России зарегистрировали 7 176 новых случаев заражения COVID-19, сообщил оперативный штаб.

Финансы Россияне стали возвращать валюту в банки Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов считает, что увеличение валютных вкладов свидетельствует о том, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация. 388

Авто Обновленный Volkswagen Arteon показали на видео Немецкая компания Volkswagen опубликовала на своем YouTube-канале видеоролик, в котором показан обновленный автомобиль Arteon.