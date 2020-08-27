Смотрите также

ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов

Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

В полиции сообщили о двух раненых при расстреле автобуса под Харьковом

Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России

Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка

Взрыв прогремел на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода

Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Число задержанных в Минске протестующих превысило 180 человек

Число задержанных на акции протеста в Минске превысило 180 человек

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера

Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии

В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»

Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией

Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму

В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей

Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

В Госдуме предложили понизить ипотечную ставку для приемных семей

ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов