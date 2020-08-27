Более 100 человек было задержано на протестной акции в Минске
Смотрите также
ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Православные празднуют 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
В полиции сообщили о двух раненых при расстреле автобуса под Харьковом
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены
В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»
В Чите завели дело на прикурившего от церковной свечи подростка
Взрыв прогремел на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода
Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены
Число задержанных в Минске протестующих превысило 180 человек
Число задержанных на акции протеста в Минске превысило 180 человек
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
В Латвии призвали использовать «ненавистный русский язык»
Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье людей
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
В Госдуме предложили понизить ипотечную ставку для приемных семей
ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов
Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает что на протестной акции в центре Минска были задержаны как минимум 112 человек.В источнике
Подробнее о событии
В Минске ОМОН заблокировал на площади Незалежности около тысячи митингующих
ИА Красная Веснавчера в 13:48