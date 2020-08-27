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Русская Планета
Русская Планета

Более 100 человек было задержано на протестной акции в Минске

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает что на протестной акции в центре Минска были задержаны как минимум 112 человек.В источнике
Подробнее о событии
РБК

На митинге в центре Минска начались задержания

РБКвчера в 13:04
Lenta.ru

В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов

Lenta.ruвчера в 14:20
РИА Новости

В Минске прошли задержания протестующих

РИА Новостивчера в 13:05
ИА Красная Весна

В Минске ОМОН заблокировал на площади Незалежности около тысячи митингующих

ИА Красная Веснавчера в 13:48
RT на русском

Как прошла очередная акция протеста в Минске

RT на русском17:51
Коммерсантъ

ОМОН окружил протестующих на площади Независимости в Минске

Коммерсантъвчера в 12:37
ТАСС

На площади Независимости в Минске начались задержания протестующих

ТАССвчера в 12:38
КП - Беларусь

27 августа в Минске задержали более 180 человек, журналистов принуждали удалять фотографии

КП - Беларусь02:00

В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42
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The Drive: США передали «сигнал Кремлю» с помощью секретной подлодки

Источник отмечает, что фотографии Seawolf из Тромсе стали первыми ее снимками за прошедшие 5 пять лет, а подобное раскрытие информации – не совсем обычная практика для США.В материале подчеркивается, что акция говорит о желании Вашингтона подать "явный сигнал Кремлю".
Уфимские Заметки02:47
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Все доставленные в РУВД в Белоруссии российские журналисты отпущены

Российские журналисты, которые освещали в четверг акцию оппозиции в Минске, а затем были доставлены правоохранителями в РУВД, отпущены, те, кто не имел аккредитации для работы в республике, возвращаются в Россию.
ТАСС02:51
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На Украине за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

На Украине за сутки коронавирусом заразились 2348 человек, что является рекордом с начала пандемии, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны страны.
Газета.Ru02:31

В Крыму выявили рекордное число носителей коронавируса

Симферополь, 27 августа 2020, 10:01 — REGNUM Новый рекорд по суточному числу заражений коронавирусом зафиксирован на территории Республики Крым — за минувшие сутки в регионе выявили 56 новых носителей коронавируса.
REGNUMвчера в 03:01
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