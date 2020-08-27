Колонна протестующих идет маршем на площадь Независимости в Минске

Колонна протестующих выдвинулась на площадь Независимости в Минске. Как сообщает корреспондент "Известий", в марше участвует порядка тысячи человек. Перед началом демонстрации возле собора Святого Духа и католического архикафедрального собора Девы Марии прошли задержания журналистов.