Колонна протестующих идет маршем на площадь Независимости в Минске
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Колонна протестующих выдвинулась на площадь Независимости в Минске. Как сообщает корреспондент "Известий", в марше участвует порядка тысячи человек. Перед началом демонстрации возле собора Святого Духа и католического архикафедрального собора Девы Марии прошли задержания журналистов.В источнике